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Флеболог предупредил работающих на удаленке о высоком риске тромбоза

Флеболог предупредил работающих на удаленке о высоком риске тромбоза Фото: pixabay
Эксперт предупредил, что у работающих на удаленке сотрудников повышается риск развития варикоза, сообщает Zakon.kz.

Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург "СМ-Клиника" Геворг Тадевоясн в интервью "Известиям", объяснил, что всему виной сидячий образ жизни, который даже при отсутствии варикозной болезни все чаще приводит к тромбозу глубоких вен.

Ведь человек вынужден в течение 8 часов находиться в положении сидя, что приводит к отекам ног, застою венозной крови в тканях голеней даже у здоровых людей.

"Как известно, основной помпой, разгоняющей венозную кровь от нижних конечностей к сердцу, является работа икроножных мышц, а постоянное пребывание в сидячем положении может нарушить данный механизм, приводя к замедлению тока венозной крови от нижних конечностей, и в совокупности с другими факторами стать причиной тромбоза", — подчеркнул Тадевосян.

Но переживать не стоит: врачи могут спрогнозировать риск осложнений по результатам лабораторной диагностики свертываемости крови, отметил Тадевоян. Также, по его словам, важно регулярно проходить ультразвуковое дуплексное сканирование вен.

Для профилактики развития тромбоза врач порекомендовал регулярно тренировать голени, а также носить компрессионный медицинский трикотаж.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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