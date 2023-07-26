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Врач предупредила о рисках летнего рациона

овощи и фрукты Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Елена Прокопенко предупредила о риске недополучения жирорастворимых витаминов при летнем рационе, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Мослентой" она заявила, что летом у многих людей рацион составляют преимущественно овощи, фрукты и ягоды, и организм может недополучить жирорастворимые витамины А, D, Е и К – для их усвоения нужны жиры и некоторые водорастворимые витамины: В1, В2, В6, В12, РР, биотин, пантотеновая кислота. Все это, по ее словам, содержится в мясе, рыбе, твороге, сыре и яйцах.

Как уточнила специалист, при характерном летом избыточном потреблении жидкости повышается нагрузка на сердце, почки, из организма выводятся минеральные вещества и витамины. Поэтому для утоления жажды врач рекомендовала кроме воды использовать отвары из сухофруктов, свежих ягод и фруктов, клюквенный морс, отвар шиповника и зеленый чай.

Ранее алматинский врач рассказал, как определить дефицит витаминов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Как определить дефицит витаминов, рассказал алматинский врач

Елена Беляева
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