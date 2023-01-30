Третий матч подряд выиграли казахстанские юниоры на ЧМ по хоккею

Юные хоккеистки женской сборной обыграли Бельгию со счетом 5:3, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские хоккеистки на юниорском чемпионате мира в Софии выиграли третий матч подряд. На этот раз соперников из Бельгии обыграли девушки в группе "B" второго дивизиона со счетом 5:3, сообщает Sports.kz.

На счету наших спортсменок уже есть победы над сборными Новой Зеландии (7:1) и Болгарии (8:1).

В ноябре прошлого года В Казахстане увеличили размер ежемесячного пожизненного обеспечения казахстанских спортсменов и тренеров победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также победителей Чемпионатов мира по олимпийским видам спорта. Выплаты выросли до 100 МРП ежемесячно (345 000 тенге в 2023).