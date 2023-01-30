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В Уральске подросток получила травмы, катаясь на горке

В Уральске подросток получила травмы, катаясь на горке Фото: Zakon.kz
Девушка каталась на горке одной из баз отдыха города, где получила серьезные травмы внутренних органов и переломы, сообщает Zakon.kz.

Случай произошел вечером 28 января на базе отдыха в районе Свистун-горы. Той же ночью пострадавшая была госпитализирована.

"В областную детскую больницу доставлена несовершеннолетняя 2005 года рождения в тяжелом состоянии. Примерно в 22:00 28 января она каталась на горе Свистун, где ее ударил трос. Диагноз: закрытая травма живота, разрыв печени, закрытый перелом трех ребер с правой стороны туловища". ДП Западно-Казахстанской области

Как именно произошла трагедия, в полиции не сообщают.

В тот же день, 28 января, в Актобе снегоход врезался в группу отдыхающих на одной из баз отдыха. На месте скончалась женщина. Мужчина и пятеро детей госпитализированы.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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