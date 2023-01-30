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Умерла актриса сериала "Сверхъестественное"

Энни Вершинг умерла Фото: Instagram/anniewersching
Американская актриса Энни Вершинг умерла от рака в возрасте 45 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации The Hollywood Reporter, о ее смерти сообщил муж Стивен Фулл.  Актриса умерла в Лос-Анджелесе 29 января. Рак у нее диагностировали в 2020 году.

Энни Вершинг известна по сериалам "24 часа" (2001-2014 годы, 9 сезонов), где она играла агента ФБР Рене Уокер, "Звездный Путь", "C.S.I. Место преступления" и "Дневники Вампира". В последнем проекте она исполнила роль вампира, матери Стефана и Деймона Сальваторе Лили Сальваторе. Вершинг сыграла преступницу Розалинд Дайер в сериале "Новичок" и сотрудницу полиции Джулию Брейшер в "Босхе". Она снималась в проектах "Брюс Всемогущий", "Касл", "Зачарованные", "Вне времени" и других.

Она также озвучила контрабандистку Тесс в игре The Last of Us ("Одни из нас").

В "Сверхъестественном" актриса сыграла эпизодическую роль Сьюзен Томпсон — бывшей владелицы отеля, где обитали призраки.

7 января умер актер из фильма "Терминатор" Эрл Боэн. 

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