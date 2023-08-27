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Умерла актриса из "Лиги справедливости" и сериала "Дни нашей жизни" Арлин Соркин

актриса Фото: wikimedia.org
Американская актриса Арлин Соркин умерла в возрасте 67 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации журнала The Hollywood Reporter, 24 августа актриса скончалась от продолжительной болезни, из-за которой в последние годы не участвовала в кинопроектах.

Актриса, сценаристка и телеведущая Арлин Соркин начала карьеру в начале 1980-х годов. Снималась в сериале "Дни нашей жизни", сыграв Каллиопу Джонс. Позднее стала голосом напарницы Джокера Харли Квинн в мультсериалах "Новые приключения Бэтмена" (1997–1998), "Статический шок" (2000–2004) и "Лига справедливости" (2001–2004), а также в полнометражных мультфильмах и играх.

Ранее сообщалось, что известный советский режиссер и супруг народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет.

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