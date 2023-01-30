Какие три упражнения помогут убрать живот, рассказал врач

Почему не у всех получается уменьшить живот, каждый день стоя в планке или крутя "велосипед"? Об этом рассказал врач-остеопат, мануальный терапевт Владимир Животов, сообщает Zakon.kz.

Как объяснил специалист в беседе с изданием "Доктор Питер", проблема в том, что классические упражнения вроде "планки" и "велосипеда" не убирают живот, а во многих случаях могут спровоцировать его увеличение.

Врач рассказал, какие упражнения реально помогут убрать живот, а также пошагово объяснил, как их нужно выполнять.

1. Упражнение для подъема внутренних органов

Исходное положение: лежа на спине.

Сделайте несколько вдохов и выдохов, активно надувая и втягивая живот, грудь при этом остается неподвижной.

Теперь полностью с усилием выдохните воздух и втяните живот насколько можете сильно, чтобы под ребрами образовалась впадина.

Начиная от лобковой кости, пальцами рук тяните весь комплекс органов вверх, чуть выше пупка. Руки должны двигаться интенсивно, сохраняя давление. Пальцы плотно сомкнуты в виде лопатки.

Медленно уберите руки, перестаньте втягивать живот, чтобы он вернулся в исходное положение, и медленно вдохните. Возвращаем живот на место плавно и постепенно, НЕ рывком, чтобы не получить эффект отскока.

"Важно в течение всего времени подтягивания живота не дышать. В дыхании не должна участвовать грудная клетка, следите, чтобы она всегда оставалась неподвижной". Врач-остеопат, мануальный терапевт Владимир Животов

Первое время ощущения при подъеме живота руками могут быть весьма неприятными, отмечает врач.

"Выполняйте упражнение каждый день по утрам и перед сном по 2-3 раза. Для восстановления положения органов выполнять упражнение нужно ежедневно, минимум 6-8 месяцев, в некоторых случаях до 1,5-2 лет. Необходимо много времени, чтобы подвешивающие кишечник связки подтянулись, другого пути нет", - посоветовал специалист.

2. Лучшее упражнение для растяжения прямых мышц живота

"Так мы растягиваем всю переднюю поверхность туловища, прежде всего живот. Упражнение максимально щадящее для поясницы, при правильном выполнении она не напрягается. Можно делать и тем, у кого есть межпозвонковые грыжи, и боли в пояснице - упражнение безопасно, если вы точно следуете инструкции". Владимир Животов

Исходное положение: лежа на животе на ровной поверхности.

Руки ставим перед собой примерно на уровне плеч. Кисти упираются в пол, пальцы рук направлены друг к другу, при возможности - немного повернуты в сторону груди. Локти разверните вперед, насколько возможно.

Руками как будто тянем пол к себе и одновременно тянем грудь вперед. Акцент движения именно на движении вперед груди, поясницу не прогибаем! За счет этого мы хорошо вытягиваем переднюю поверхность тела. Почувствуйте растяжение мышц живота, особенно прямых.

3. Укрепление мышц живота лежа

Исходное положение: лежа на животе.

Лоб укладываем на сложенные кисти рук. Напрягаем живот так, чтобы у вас между животом и полом могла пройти ладонь. У кого-то сначала ладошка не будет проходить - не страшно. Вы будете знать, к чему стремиться.

Подтягиваем живот и в таком положении начинаем "играть": втягиваем чуть сильнее (на выдохе) - немного опускаем (на вдохе). Но не опускаем живот полностью, чтобы он не лег на пол. Он должен быть всегда чуть приподнят над ковриком.

Выполняйте упражнение до ощущения утомления в мышцах живота.

Для лучшего результата растягивайте целевые мышцы до и после выполнения упражнений.

При этом врач подчеркнул, что важен комплексный подход.

"Конечно, плоский подтянутый живот - это комплексная работа. Несмотря на высокую эффективность упражнений, нужно обязательно укреплять соединительную ткань путем приема витаминов и микроэлементов, прежде всего - витамина D! Проконсультируйтесь у эндокринолога, восполните дефициты питательных веществ". Владимир Животов

Для получения эффекта врач посоветовал быть настойчивыми.