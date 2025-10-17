Коварная боль в животе: какие симптомы при аппендиците

Есть категория людей, которые привыкли терпеть боль, не обращаясь к врачу до последнего момента. Но есть заболевания, не прощающие такой бравады. Врач рассказал Zakon.kz, почему лучше не игнорировать сигналы организма, а при нестерпимых ощущениях в животе бить тревогу.

Осенью проблема кишечных заболеваний и расстройств так же актуальна, как и летом. Но не всегда боль в животе говорит о кишечной инфекции. Руководитель отдела стратегического развития ННЦХ им. Сызганова, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Онласын Ибекенов разъяснил, по каким симптомам можно отличить аппендицит от заболеваний со схожими проявлениями, не менее серьезными по последствиям.

"Острый аппендицит – наиболее часто встречающееся экстренное хирургическое заболевание органов брюшной полости. Основной его признак – болевой синдром. Боли начинаются внезапно, в верхних отделах живота: в эпигастрии, возле пупка и через три-шесть часов перемещаются вниз и вправо – в правую подвздошную область". Онласын Ибекенов

Врач отметил, что аппендицит можно определить по болям постоянного характера, которые усиливаются при движении, кашле, перемене положения тела – при переворачивании на левый бок.

Кроме того, непостоянными симптомами могут быть тошнота, рвота, слабость, сухость во рту, незначительное повышение температуры тела в пределах 37,0-37,9°С (субфебрильная температура).

"Клиническая картина острого аппендицита зависит от расположения червеобразного отростка (аппендикса) в брюшной полости. При типичном расположении червеобразного отростка в правой подвздошной области диагностика острого аппендицита не вызывает затруднений", – добавил кандидат медицинских наук.

Затруднения возникают при нетипичном расположении аппендикса:

если он при тазовом расположении, боли ощущаются внизу живота;

при ретроцекальном расположении, то есть за слепой кишкой, боль чувствуется в правой поясничной области;

при подпеченочном расположении локация боли в области правого подреберья.

Врач акцентировал внимание на том, что основной метод лечения острого аппендицита во всем мире – оперативный: лапароскопическая или открытая аппендэктомия (хирургическая операция по удалению червеобразного отростка).

"Если человек не обращается к врачам, терпит боль, принимает обезболивающие препараты, есть высокий риск развития жизнеугрожающих осложнений: перфорация или прободение аппендикса в брюшную полость, развитие перитонита, сепсиса и летального исхода", – сказал врач-хирург.

Поэтому важно уяснить, что при сильных болях и подозрении на аппендицит нельзя заниматься самолечением: принимать анальгетики, тепло, слабительные. Следует немедленно вызвать "скорую помощь" или самому отправиться в ближайшую больницу.

Особенности приступов боли

"Для исключения острых заболеваний половых органов у женщин, которые протекают как острый аппендицит, необходима обязательная консультация гинеколога. У детей свои особенности течения острого аппендицита – воспаление прогрессирует быстро. Появляются боли по всему животу, но малыши часто не могут точно показать это место, не дают дотронуться до живота", – уточнил врач.

При этом у маленьких пациентов боли сопровождаются рвотой, повышением температуры и вялостью. Нужно немедленно вызвать "скорую помощь", подчеркнул медик.

Фото: pixabay

Любопытно, что избежать воспаления червеобразного отростка невозможно. Даже если человек имеет самый размеренный и "экологичный" уклад жизни, эта неприятность может развиться у любого человека, в любом возрасте и даже при самом здоровом жизненном укладе.

Но есть факторы, снижающие вероятность воспаления, к примеру:

еда с высоким содержанием клетчатки улучшает перистальтику кишечника и предотвращает застой содержимого;

умеренная физическая активность;

не допускать переедания: жирная, жареная, копченая еда способствует застою в кишечнике и развитию воспаления;

важна профилактика запоров.

Безусловно, любые боли в животе, особенно в сочетании с повышенной температурой и рвотой, – основание для немедленного обращения за медицинской помощью. Такие симптомы не предусматривают самостоятельное лечение.

"Точную диагностику аппендицита и обычного отравления или кишечной инфекции может провести только квалифицированный хирург после осмотра и ультразвукового исследования брюшной полости", – заключил врач.

