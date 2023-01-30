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Как Луна повлияет на людей в феврале

знаки зодиака, астрлог Фото: pixabay
Февраль для одних откроет возможности, для других поставит решение новых задач и вопросов. Астролог Анжелика Петрищева приоткрыла тайны Луны в последний зимний месяц, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, Луна в гороскопе человека влияет на его отношения в семье, особенно с мамой. Также светило мощно воздействует на питание и сон. 

"Булимия, анорексия, проблемы с пищевым поведением, лунатизм — явные показатели того, что в вашей натальной карте Луна расположена в „злых“ домах и находится в негативных аспектах с сильными планетами", - рассказала астролог.

Фазы Луны в феврале 2023

По лунному календарю в последнем месяце зимы ожидается циклическая смена фаз Луны:

  • растущая Луна — с 1 по 4 февраля;
  • полнолуние — 5 февраля;
  • убывающая Луна — с 6 по 19 февраля;
  • новолуние — 20 февраля;
  • растущая Луна — с 21 по 28 февраля.

Луна без курса

На жизнь влияет Луна без курса. Когда она "холостая" люди рассеяны, невнимательны. Особо нужно быть бдительным 1 и 6 февраля, предупредила эксперт.

Еще один неблагоприятный день - 16 февраля. Опасно садиться за руль, особенно в ночь, когда Луна без курса. По словам астролога, именно в эти дни случается максимально большее количество аварий.

Если произошла ссора на "холостой" Луне, то этот негатив быстро проходит. Следом наступает перемирие. 

Полнолуние в феврале 2023

Февральское полнолуние издавна называли "голодная Луна". Оно пройдет 5 февраля. По мнению Анжелики Петрищевой, особенно влияет на женщин и маленьких детей. 

"Полнолуние будет в знаке Льва. Оно сфокусируется на вас, солнечные Львы. Вы можете получить ответ на какой-то вопрос, выяснить причину сложившейся ситуации, что-то станет ясно или вы поставите точку, например, в карьере или отношениях", — пояснила эксперт.

Полная Луна влияет на эмоциональное состояние человека. Когда светило на небе круглое, не рекомендуется употреблять алкогольные напитки. Они повышают и без того высокую возбудимость.

Новолуние в феврале 

Новолуние повлияет на мужчин. Они могут быть нервными и тревожными.

"20 февраля новолуние состоится в знаке Рыбы. Действуйте, золотые Рыбки, начинайте что задумывали!", сказала астролог.

Представителям знака зодиака стоит пересмотреть свои планы и скорректировать цели, пишет "Пятый канал".

Февраль в плане любви и брака станет запоминающимся. Гороскоп обещает перемены и выход на новый уровень отношений. 

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