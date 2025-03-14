Лунное затмение: советы от Василисы Володиной

Астролог Василиса Володина дала рекомендации и приоткрыла тайны лунного затмения, сообщает Zakon.kz.

Со слов звездного астролога, 14 марта произойдет лунное затмение. Это сложное время, особенно для женщин, детей и стариков, когда эмоции зашкаливают, а реакции обострены. Отсюда беспричинные истерики, детские капризы, слезы, ссоры и обиды на ровном месте.

"Чувства придется сдерживать, а вот внешнюю ситуацию лучше отпустить. Скоро станет ясно, что вы можете изменить, а что стоит принять как данность", – пишет Володина в своем Telegram-канале.

Тем не менее, это удачное время для людей искусства, виноделов, химиков и фармацевтов. А еще Володина советует прислушаться к своей интуиции.

"Озарение может случиться рядом с водой, во время просмотра фильма или посещения храма", – уверена астролог.

А вот с музыкой, видимо, придется в этот день повременить. К слову, недавно ученые выяснили, как ритмичная музыка влияет на работу мозга.