Кому из знаков зодиака больше повезет в любви в феврале

Февраль в плане любви и брака станет запоминающимся. Гороскоп обещает перемены и выход на новый уровень отношений, сообщает Zakon.kz.

Кому из представителей зодиакального круга стоит взять бразды правления в свои руки, чтобы завоевать избранницу или избранника, а кому звезды уже приготовили праздник жизни, рассказала интернет-изданию "Пятый канал" астролог и астротаролог Анжелика Петрищева.

Овен

Любовный февраль принесет ряд интересных встреч и возможностей. 16 февраля Венера встретится с Нептуном.

"Овны, не упустите свой шанс! Если у вас не сложилось свидание на Валентинов день, то попробуйте перезагрузку ближе к 16 февраля". Анжелика Петрищева

Планета Нептун дарит романтичность и иногда иллюзию. Стоит проявить осторожность и не верить на слово первому встречному.

Встреча 21 февраля Венеры и Марса обернется влюбленностью, незапланированным свиданием.

В целом, месяц должен быть страстным и ярким.

Телец

В феврале Тельцов ждет необычный любовный гороскоп, потому что их двенадцатый дом аспектируют сразу несколько планет: Венера, Нептун и Юпитер. Возможны встречи с несвободными партнерами, отношения издалека, неожиданный роман в санатории или на курорте.

Однако могут активизироваться брачные мошенники и аферисты. Звезды предостерегают также от лжепророков и лжедуховников.

Близнецы

Конец зимы будет ознаменован акцентом на статусы. Это может быть как замужество, так и развод. Станет ребром вопрос об официальных отношениях. Уже с 21 февраля Венера обещает Близнецам удачу во всех социальных проектах.

"Ведите блоги в социальных сетях, поменяйте аватарку, встречайтесь с друзьями, ходите на массовые мероприятия, где тусуется молодежь, IT-специалисты". Анжелика Петрищева

Подобная инициатива может принести желанные плоды, особенно тем, кто ищет свою половинку.

Рак

Месяц обещает быть интересным в плане всего иностранного. Не исключена встреча с программистом или знакомство с адвокатом в стенах суда.

"Будьте внимательны! К концу месяца во главе угла – вопросы с государственными органами. Если вам предстоит пойти в строительную организацию или поликлинику к стоматологу, то ваша любовь может поджидать вас именно в таких местах". Анжелика Петрищева

Лев

Февраль для представителей этого знака зодиака станет отличным временем для начинаний, в том числе любовных отношений.

"Львы, вы – фавориты месяца. В вашем знаке состоится полнолуние, а также Лилит (фиктивная точка, апогей лунной орбиты по центру Земли) добавит искушений, магнетизма и харизмы. Не упустите удачу, презентуйте себя без ложной скромности". Анжелика Петрищева

К концу месяца произойдет любовная встреча, которая в хорошем смысле перевернет жизнь с ног на голову у Львов.

Дева

Отношения с партнером у Дев готовы выйти на новый уровень. Гороскоп подсказывает представителям знака зодиака, что месяц будет наполнен спонтанными свиданиями и романтическими приключениями.

Несмотря на вихрь эмоциональных событий, стоит постараться сохранить голову на плечах и не потерять рассудок от избытка впечатлений. Свободным Девам звезды сулят судьбоносные встречи в банках, различных крупных организациях, страховых компаниях.

Весы

Звезды обещают представителям знака неоднозначное завершение зимы. Любовь может вспыхнуть в офисе или по пути на работу.

"Ходите почаще на дипломатические тусовки, наряжайтесь. Радуйте Венеру – дарите женщинам цветы и комплименты. По пятницам (день Венеры) ешьте сладкое и встречайтесь с подружками". Анжелика Петрищева

И, конечно, Весы не должны забывать про флирт. Гороскоп напоминает, что если оставаться активным, то Вселенная непременно одарит своей благосклонностью.

Скорпион

Этот месяц создан для любви у Скорпионов. Планеты благоволят представителям этого знака зодиака.

"Будьте яркими, веселитесь, ходите на концерты или отправляйтесь в отпуск. Там вы можете зачать желанного ребенка или, наоборот, встретить подходящего партнера. Праздник жизни вам обеспечен". Анжелика Петрищева

Любопытную встречу в плане флирта может принести хобби.

Главное – действовать и не сидеть, сложа руки.

Стрелец

В феврале основными темами для Стрельцов станут семья, родина, недвижимость, питание. Во всех этих зонах можно встретить свою любовь.

"Что это может дать? Роман выльется в семью, любовь принесет плоды – детей, вы можете съехаться с партнером. А еще четвертый дом может дать роман с иностранцем, любовь за океаном, покупку семейного гнездышка у моря". Анжелика Петрищева

По словам астролога, отличным аспектом для материализации мечты может стать экскурсия в престижный район с "целью аренды апартаментов", поход на выставку элитной недвижимости или фестиваль еды.

У Стрельцов весь февраль в седьмом доме партнерства и брака будет Марс, который приносит энергию огня.

"Сделайте стрижку, займитесь вместе физическим трудом, сходите на сальсу или танго. Не ссорьтесь, на таких аспектах даже бывший может превратиться в заклятого врага". Анжелика Петрищева

Козерог

Последний зимний месяц принесет пополнение в семье или, наоборот, близкие люди познакомят Козерогов с потенциальной половинкой.

"Как можно активнее общайтесь, к примеру, с соседями в лифте и на заправках с посетителями, интересуйтесь, как пройти в библиотеку, у симпатичных личностей, спрашивайте, сколько времени, у милых попутчиков". Анжелика Петрищева

До 28 февраля важно успеть сделать шаг в направлении своей мечты. Если друзья позвали в путешествие – не надо отказываться. Организуется встреча выпускников, родительское собрание – стоит обязательно сходить.

Водолей

Водолеи – фавориты месяца. С 15 по 17 февраля Нептун аспектирует Венеру. Поэтому после Дня святого Валентина желательно проявлять активность и инициативность.

"Ходите на ювелирные выставки, туда, где продаются красивые вещи и сладости. Там можно встретить своего избранника или избранницу". Анжелика Петрищева

Марс переместился в пятый дом любовников, так что, отправляясь в отпуск, Водолеям стоит отдать предпочтение спортивным видам отдыха.

Рыбы

Февраль подарит Рыбам возможность выиграть в любовную лотерею. Венера начнет реализовывать романтические мечты.

"Вы можете встретить объект своего обожания на выставке, в галерее – местах, где люди самопрезентуются. А также в салонах красоты, парфюмерных магазинах, то есть местах, где ухаживают за собой". Анжелика Петрищева

В этом месяце представителем знака зодиака стоит быть как можно ближе к красоте во всех ее проявлениях. Особенно это касается тех Рыб, которые родились в период с 10 по 20 марта.

Общая характеристика февраля-2023 для всех знаков зодиака

В феврале все планеты директные, энергия для свершений увеличивается. 12 февраля Меркурий войдет в восьмой дом гороскопа. Это означает высокую фертильность, рождение, смерть, наследство, богатство. Знакомства могут легко состояться в финансовых учреждениях, к примеру, на приеме у нотариуса. По словам астролога, при таких аспектах планет, даже посещая кладбище, не исключено знакомство с вдовцом.

15 и 16 февраля Венера встречается с Нептуном. Астрологическое событие принесет романы издалека, закрытые отношения и вещие сны. Есть риск увлечься несвободным человеком.

"В этот период нужно жечь свечи, заниматься ароматерапией, музицировать, медитировать или посетить храм – кому что ближе". Анжелика Петрищева

27 и 28 февраля Венера сойдется с Юпитером. Могут быть важные встречи. Планеты наградят те знаки зодиака, которые хорошо себя ведут.

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