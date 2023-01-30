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Датчане завоевали "золото" Чемпионата мира по гандболу-2023

Гандбол ЧМ Золото Фото: Twitter/ihf_info
В Швеции завершился мужской Чемпионат мира по гандболу-2023, в финале которого встретились сборные Франции и Дании. Успех в матче за "золото" сопутствовал скандинавской дружине, которая стала лучшей гандбольной командой планеты, сообщает Zakon.kz.

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В решающей битве за титул чемпионов мира датчане обыграли французов со счетом 34:29. Ценным гандболистом финальной схватки признан защитник сборной Дании Расмус Шмидт, в активе которого 10 мячей. Стоит отметить, что скандинавская дружина не имеет себе равных на третьем мировом первенстве подряд. До этого они побеждали в 2019 и 2021 годах.


Плюс к этому, датчане на первенстве планеты не проигрывают уже 28 матчей. Датский коллектив, помимо титула, заработал путевку на Олимпиаду-2024 года в Париже. В матче за бронзовые медали ЧМ-2023 команда Испании переиграла хозяев площадки – шведов – 39:36. 

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