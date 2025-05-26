Хоккеисты США выиграли чемпионат мира впервые за 65 лет

В Швеции и Дании завершился ЧМ-2025 по хоккею, победителем которого стала сборная США. Американская дружина завоевала золотые медали в третий раз в своей истории и впервые с 1960 года, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче мирового первенства команда Райана Ворсофски обыграла представителей Швейцарии благодаря единственному голу Тейджа Томпсона, который отличился в овертайме.

Тем самым американцы в третий раз поднялись на высшую ступень чемпионата мира. До этого они побеждали дважды на этом турнире в далеких 1960 и 1933 годах.

В поединке за третье место ЧМ-2025 хоккеисты Швеции разгромили датчан со счетом 6:2.

Самым ценным игроком прошедших соревнований признан швейцарский вратарь Леонардо Дженони, который пропустил семь шайб и в четырех матчах оставил свои ворота сухими.

Лучшим защитником объявлен американец Зак Веренски (США), приз лучшего нападающего отдали Давиду Пастрняку из Чехии.

Одним из больших огорчений ЧМ-2025 стало выступление сборной Казахстана, которая при одной победе и шести поражениях подряд вылетела из элитного дивизиона.