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Спорт

Хоккеисты США выиграли чемпионат мира впервые за 65 лет

Хоккей Чемпион Мира 2025, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 09:40 Фото: Instagram/iihfhockey
В Швеции и Дании завершился ЧМ-2025 по хоккею, победителем которого стала сборная США. Американская дружина завоевала золотые медали в третий раз в своей истории и впервые с 1960 года, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче мирового первенства команда Райана Ворсофски обыграла представителей Швейцарии благодаря единственному голу Тейджа Томпсона, который отличился в овертайме.

Тем самым американцы в третий раз поднялись на высшую ступень чемпионата мира. До этого они побеждали дважды на этом турнире в далеких 1960 и 1933 годах.

В поединке за третье место ЧМ-2025 хоккеисты Швеции разгромили датчан со счетом 6:2.

Самым ценным игроком прошедших соревнований признан швейцарский вратарь Леонардо Дженони, который пропустил семь шайб и в четырех матчах оставил свои ворота сухими.

Лучшим защитником объявлен американец Зак Веренски (США), приз лучшего нападающего отдали Давиду Пастрняку из Чехии.

Одним из больших огорчений ЧМ-2025 стало выступление сборной Казахстана, которая при одной победе и шести поражениях подряд вылетела из элитного дивизиона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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