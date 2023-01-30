Какие изменения планируется ввести в судебной системе РК

В Казахстане разработан проект поправок в конституционный закон "О судебной системе и статусе судей", сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на укрепление независимости судей.

В частности, предусматривается образование межрайонных судов путем объединения районных судов. При этом преобразуются должности председателей районных судов в судейские должности.

Критериями для объединения судов являются:

расстояние между районными центрами;

плотность населения;

нагрузка дел на районный суд;

оснащенность суда и т.д.

Судья районного суда, расположенного в отдаленной местности или малосоставного суда избирается судьями этого суда сроком на два года. Порядок избрания кандидата на должность судьи, утверждения и освобождения от этой должности определяется Высшим судебным советом.



Законопроектом также предусматривается упразднение должности председателя районного суда с введением должности старшего судьи районного суда. Ввести старших судей предлагается в отдаленных и малосоставных судах, за исключением специализированных судов.

Кроме того, предлагается передать Академию правосудия из ведения Верховного суда в ведение Высшего судебного совета с 15 июля 2025 года.



Из перечня полномочий Председателя ВС РК исключаются полномочия по внесению представления о прекращении полномочий председателей, председателей судебных коллегий и судей судов республики. Функция передается в ведение Высшего судебного совета.

Вместе с тем предусматривается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей могут быть проведены только с санкции Генерального прокурора. Тем самым будут исключены инструменты давления на судей со стороны правоохранительных органов.

Документ также устанавливает предельный возраст пребывания в должности судьи.



"При достижении судьей пенсионного возраста, установленного законом Республики Казахстан, судья продолжает осуществлять свои полномочия до предельного возраста – 65 пяти лет. При этом за судьей сохраняется право выхода на пенсию при достижении им пенсионного возраста, которое реализуется через Высший судебный совет, - говорится в поправках.

Указывается, что срок пребывания в должности судьи по достижении предельного возраста в исключительных случаях, при наличии безупречной репутации, может быть продлен не более чем на пять лет Высшим судебным советом по заявлению судьи.

При этом судья должен представить медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующие исполнению профессиональных обязанностей судьи.

Отмечается, что действующим законодательством предусмотрена подобная норма о возможности продления срока полномочий в исключительных случаях.

Также предусматривается, что судьи, находящиеся в отставке и не достигшие предельного возраста пребывания в должности судьи, могут при наличии их согласия привлекаться к отправлению правосудия на период временного отсутствия судьи, по представлению председателя Верховного суда с согласия Высшего судебного совета.

В действующем законе говорится, что такие сотрудники могут привлекаться на работу ене более чем на 6 месяцев. Как отмечается, при рассмотрении судебных дел шести месяцев порой недостаточно. Поэтому и предлагается сделать этот срок неограниченным.

Отставка судьи прекращается в случаях:



совершения им преступления или порочащего проступка, умаляющего авторитет судебной власти;

по собственному желанию;

прекращения гражданства РК;

его смерти или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

До рассмотрения оснований для прекращения отставки судьи отставка судьи приостанавливается Высшим судебным советом.

Отставка судьи возобновляется, если отпали обстоятельства, послужившие основанием к принятию решения о приостановлении отставки судьи.

Ранее эти опросы рассматривал Верховный суд.

Ознакомиться со всеми поправками можно здесь.