Новак Джокович заработал рекордные 166 миллионов долларов за карьеру
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За победу на кортах Мельбурна в финальном матче против грека Стефаноса Циципаса Новак Джокович получил чек размером 2,975 млн долларов. По данным ATP, суммируя все его теннисные доходы, теперь призовые серба за карьеру составили 166,8 млн долларов. С этими цифрами Джокович возглавил список самых богатых теннисистов планеты. За ним идут Рафаэль Надаль (134 529 млн долларов) и Роджер Федерер (130 594 млн долларов).
🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 CHAMPION 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆@DjokerNole has mastered Melbourne for a TENTH time!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/ZThnTrIXdt— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023
Лучшим теннисным представителем Казахстана по призовым доходам является Елена Рыбакина, у которой на данный момент 6 389 853 млн долларов. А у Александра Бублика призовые за карьеру составили 4 281 652 млн долларов.