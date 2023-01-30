Новак Джокович заработал рекордные 166 миллионов долларов за карьеру

Сербский теннисист Новак Джокович на Australian Open выиграл свой 22-й турнир из серии "Большого шлема" в карьере. Этот титул позволил ему вернуться на вершину мирового рейтинга и стать рекордсменом по призовым суммам, сообщает Zakon.kz.

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За победу на кортах Мельбурна в финальном матче против грека Стефаноса Циципаса Новак Джокович получил чек размером 2,975 млн долларов. По данным ATP, суммируя все его теннисные доходы, теперь призовые серба за карьеру составили 166,8 млн долларов. С этими цифрами Джокович возглавил список самых богатых теннисистов планеты. За ним идут Рафаэль Надаль (134 529 млн долларов) и Роджер Федерер (130 594 млн долларов).

Лучшим теннисным представителем Казахстана по призовым доходам является Елена Рыбакина, у которой на данный момент 6 389 853 млн долларов. А у Александра Бублика призовые за карьеру составили 4 281 652 млн долларов.

