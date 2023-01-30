Казахстанец попал в список самых авторитетных ученых мира

Профессор, доктор технических наук Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана Сарсенбек Монтаев попал в рейтинг "2% самых авторитетных ученых мира" (World’s Top 2% Scientists), сообщает Zakon.kz.

Топ лучших ученых мира составили аналитики Стэнфордского университета согласно последним данным научного издательства Elsevier.



В основу рейтинга взяты библиометрические исследования: цитируемость ученых за всю карьеру и за последний год.

"Сарсенбек Монтаев последние годы работает в ЗКАТУ, ныне возглавляет индустриально-технологический институт университета. Является разработчиком новых технологий в производстве строительных материалов, а также руководителем проекта по улучшению структурно-механических свойств почв земель сельскохозяйственного назначения". Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В конце декабря в Казахстане государственные премии присудили 50 работникам сферы науки. Премия направлена на поддержку и поощрение ученых, работников сферы науки, внесших значительный вклад в развитие науки и техники страны, и учреждена Министерством науки и высшего образования РК.