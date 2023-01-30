Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанец попал в список самых авторитетных ученых мира

Казахстанец попал в список самых авторитетных ученых мира Фото: gov.kz
Профессор, доктор технических наук Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана Сарсенбек Монтаев попал в рейтинг "2% самых авторитетных ученых мира" (World’s Top 2% Scientists), сообщает Zakon.kz.

Топ лучших ученых мира составили аналитики Стэнфордского университета согласно последним данным научного издательства Elsevier.

В основу рейтинга взяты библиометрические исследования: цитируемость ученых за всю карьеру и за последний год.

"Сарсенбек Монтаев последние годы работает в ЗКАТУ, ныне возглавляет индустриально-технологический институт университета. Является разработчиком новых технологий в производстве строительных материалов, а также руководителем проекта по улучшению структурно-механических свойств почв земель сельскохозяйственного назначения". Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК 

В конце декабря в Казахстане государственные премии присудили 50 работникам сферы науки. Премия направлена на поддержку и поощрение ученых, работников сферы науки, внесших значительный вклад в развитие науки и техники страны, и учреждена Министерством науки и высшего образования РК.

Читайте также

В Египте археологи нашли самую древнюю мумию

Анастасия Стативкина
МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления