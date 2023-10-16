55 млн тенге из бюджета растратили сотрудники университета в ЗКО

Прокуратура Западно-Казахстанской области начала досудебное расследование по факту нецелевой растраты бюджетных средств сотрудниками аграрно-технического университета им. Жангир хана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 16 октября официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Дархан Дүйсембай, Министерство науки и высшего образования выделило вузу 55 млн тенге. Эти деньги предназначались для проведения научных исследований в области распространения особо опасных болезней.



"Результаты исследований должны были стать предметом обсуждения на международных конференциях с последующим получением соответствующего патента. Однако научно-исследовательские работы университетом проведены формально, конечная цель в виде получения патента не достигнута", – указал Дархан Дүйсембай.

Выделенные из бюджета деньги сотрудники вуза, по версии следствия, присвоили. Чтобы создать видимость освоения средств, они составили фиктивный акт выполненных работ. По поручению прокуратуры уголовное дело расследует региональный Департамент экономических расследований.

Минувшим летом по подозрению в растрате более чем 500 млн тенге задержали сотрудников акимата Талдыкоргана.