Ученые Назарбаев Университета названы "Лучшими научными работниками" 2022 года

Государственные премии присудили 50 казахстанским работникам сферы науки. В числе удостоившихся наград – восемь ученых Назарбаев Университета (NU), сообщает Zakon.kz.

Премия направлена на поддержку и поощрение ученых, работников сферы науки, внесших значительный вклад в развитие науки и техники страны, и учреждена Министерством науки и высшего образования РК.

Ассистент профессора Школы инженерии и цифровых наук Галымжан Наурызбаев и Ербол Сарбасов, а также Ассоциированный профессор этой же школы Алмас Шинтемиров, директор Центра наук о жизни, профессор Алмагуль Кушугулова и ведущие научные сотрудники центра Руслан Календарь и Улыкбек Каиров, ассоциированный профессор Школы медицины Абдужаппар Гайпов, а также лектор Высшей школы образования Айнур Альмухамбетова получили престижные награды.

Айнур Альмухамбетова с отличием окончила магистратуру и докторантуру NU и опубликовала более 15 статей в международных журналах по вопросам равенства в образовании.

"Я завершила научный проект по изучению опыта женщин в сфере точных наук. Согласно результатам проекта, женщины сталкиваются со множеством барьеров при выборе специальности и при обучении в сфере точных наук – отсутствие поддержки со стороны семьи, учителей, зачастую скрытая дискриминация со стороны сокурсников и преподавателей вузов, отсутствие ролевых моделей и стереотипы, существующие в обществе", – рассказала Айнур.

Фото: Назарбаев Университет

Ассоциированный профессор Школы инженерии и цифровых наук Алмас Шинтемиров, стипендиат программы "Болашак", имеет докторскую степень в области инженерии и электроники Ливерпульского Университета. С момента основания NU участвует в развитии научно-образовательной инфраструктуры вуза, академических программ, научных проектов инженерных и IT направлений.

"В этом году я завершил грантовый проект молодых ученых МОН РК, в рамках которого мы исследовали и разрабатывали новые методы локализации мобильных роботов во внутренних помещениях зданий, планирования траектории до заданного местоположения с объездом препятствий, управления роботов-манипуляторов. Данные методы были интегрированы в лабораторную платформу мобильного робота-манипулятора. Мы продолжаем исследования в рамках внутреннего грантового проекта вуза", – рассказал ученый.

По словам Алмаса, параллельно его группа ведет проект по модернизации электроколяски для людей с ограниченным возможностями в интеллектуальную и изучает методы применения искусственного интеллекта в управлении ассистивными роботами.

Фото: Назарбаев Университет

Его коллега ассистент профессор Галымжан Наурызбаев изучает беспроводные системы связи, с акцентом на реконфигурируемые интеллектуальные поверхности (RIS) развитие которых будет способствовать формированию беспроводных технологий следующего поколения, или 6G.

"Планируется, что беспроводные сети 6G обеспечат чрезвычайно высокую скорость передачи данных (около 1 ТБ в секунду), сверхмалую задержку при передаче данных из конца в конец (менее 1 мс) и сверхмногосвязность. Все это имеет огромный потенциал для широкого использования в высокоточном сельском хозяйстве, системах здравоохранения и общественного наблюдения", – рассказал Галымжан.

Фото: Назарбаев Университет

Профессор, обладательница многочисленных грантов, руководитель лаборатории микробиома человека и долголетия Национальной лаборатории Астаны Алмагуль Кушугулова уже успешно реализовала два проекта, которые были коммерциализированы, – синбиотический продукт НӘР и метабиотический препарат на основе кобыльего молока. Ее командой впервые был исследован кишечный метагеном казахстанской популяции, определены микробиомные маркеры ряда значимых патологий.

"Микробиом человека является важным показателем здоровья, а его изменения значимы при развитии патологий, поэтому прежде чем говорить о каких-либо маркерах, нужно установить, какие показатели являются нормой. Это является глобальной задачей, а нашей частью в этой глобальной задаче является изучение микробиома в странах ЦА и Кавказа, потому что микробиом зависит от генетики, особенностей питания, географии, климата и так далее. Чтобы правильно выбрать тактику лечения, верно определить диагноз, все эти параметры должны быть учтены. На сегодняшний день уже создана международная команда и запущен пилотный проект", – пояснила ученый.

Алмагуль Кушугуловой удалось объединить исследовательские команды стран Центральной Азии и Кавказа для определения здорового микробиома человека. В этом году данный проект вошел в Глобальную европейскую Программу и был презентован на Конгрессе IHMC2022 в Кобе, Япония.

Фото: Назарбаев Университет

Доктор Абдужаппар Гайпов, врач невролог высшей категории, ассоциированный профессор Школы медицины Назарбаев Университета, будучи постдокторантом в Центре медицинских наук Университета Теннесси (США), работал с большими базами данных, что помогло ему начать аналогичный анализ баз данных на Родине. Обладатель многочисленных премий, он является автором более 100 рецензируемых статей и выполняет функции редактора и рецензента во многих рейтинговых журналах.

"В настоящее время я работаю над научными проектами по выявлению биомаркеров заболеваний почек, а также исследую эпидемиологию хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний в Казахстане с использованием больших данных (Big Data) единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ). Вместе со своей научной командой и при поддержке университета, мы создали электронную базу данных для эпидемиологических исследований и надзора за здоровьем населения РК", - рассказал доктор Гайпов.

Команда доктора Гайпова впервые в Казахстане изучила полномасштабную распространенность, заболеваемость и смертность от артериальной гипертонии, инсульта, острого инфаркта миокарда, сахарного диабета, хронической почечной недостаточности и многих других хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний с использованием передовых статистических методов и базы данных ЕНСЗ.

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