В Казахстане на воинские сборы призовут 1,5 тыс. человек
Фото: Минобороны РК
Министерство обороны подготовило приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году, сообщает Zakon.kz.
Так, в соответствии с законом "О воинской службе и статусе военнослужащих" планируется призвать 1 500 военнообязанных на воинские сборы в 2023 году.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 февраля.
Ранее сообщалось, что в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца призовут 345 офицеров запаса. Они будут проходить воинскую службу на должностях офицерского состава.
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