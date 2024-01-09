В два раза больше казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году

Министерство обороны подготовило приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

"В 2024 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы", – говорится в документе.

Контроль за исполнением приказа возлагается на первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.

В 2023 году Минобороны на воинские сборы призывало 1500 казахстанцев.