В два раза больше казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году
Фото: Zakon.kz
Министерство обороны подготовило приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году", сообщает Zakon.kz.
"В 2024 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы", – говорится в документе.
Контроль за исполнением приказа возлагается на первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.
В 2023 году Минобороны на воинские сборы призывало 1500 казахстанцев.
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