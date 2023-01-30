Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В МВД рассказали, сколько авто легализовано в Казахстане

Казахстан легализация автомобили Фото: Zakon.kz
На брифинге 30 января официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила, что в настоящее время 5,5 тысяч автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки в рамках кампании по легализации иностранных автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам официального представителя МВД, в Казахстане продолжается легализация иностранного автотранспорта, ввезенного в страну до 1 сентября прошлого года. 

"На сегодня уже 28 тысяч казахстанцам одобрена легализация их автомобилей. 5,5 тысяч автовладельцев уже получили соответствующие документы и номерные знаки". Шугыла Турлыбек

Кроме ЦОНов и портала "электронного правительства", подать заявку на легализацию авто можно в приложении одного из банков. 

"Для этого в разделе "Госуслуги" нужно выбрать "Легализация иностранного транспорта", заполнить все данные о предыдущем владельце и данные автомобиля. После подписания заявки, она направляется в МВД для предварительной проверки. Результат будет отправлен заявителю в виде push-уведомления". Шугыла Турлыбек

Она добавила, что в случае положительного результата у клиента появится кнопка "Забронировать очередь в спецЦОНе" для проведения сверки VIN-кода. Далее остается выбрать подходящую дату и время посещения спецЦОНа. После успешного прохождения процедуры сверки номерных агрегатов, автовладельцу остается только оплатить первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины и, в случае необходимости, таможенные пошлины. 

"После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер на легализованный транспорт. Данный сервис банком запущен при поддержке министерства внутренних дел РК и министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК". Шугыла Турбылек

Легализация ввезенных в Казахстан автомобилей из других стран началась 23 января. Центры обслуживания населения для автовладельцев в связи с кампанией работают в усиленном режиме.

По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Читайте также

Два рынка в Алматы завышали цены на продукты

В Астане запустят 30 инвестиционных проектов на 118 млрд тенге

В Казахстане начал действовать запрет на вывоз лука

Оксана Скибан
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления