В МВД рассказали, сколько авто легализовано в Казахстане

На брифинге 30 января официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила, что в настоящее время 5,5 тысяч автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки в рамках кампании по легализации иностранных автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам официального представителя МВД, в Казахстане продолжается легализация иностранного автотранспорта, ввезенного в страну до 1 сентября прошлого года.

"На сегодня уже 28 тысяч казахстанцам одобрена легализация их автомобилей. 5,5 тысяч автовладельцев уже получили соответствующие документы и номерные знаки". Шугыла Турлыбек

Кроме ЦОНов и портала "электронного правительства", подать заявку на легализацию авто можно в приложении одного из банков.

"Для этого в разделе "Госуслуги" нужно выбрать "Легализация иностранного транспорта", заполнить все данные о предыдущем владельце и данные автомобиля. После подписания заявки, она направляется в МВД для предварительной проверки. Результат будет отправлен заявителю в виде push-уведомления". Шугыла Турлыбек

Она добавила, что в случае положительного результата у клиента появится кнопка "Забронировать очередь в спецЦОНе" для проведения сверки VIN-кода. Далее остается выбрать подходящую дату и время посещения спецЦОНа. После успешного прохождения процедуры сверки номерных агрегатов, автовладельцу остается только оплатить первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины и, в случае необходимости, таможенные пошлины.

"После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер на легализованный транспорт. Данный сервис банком запущен при поддержке министерства внутренних дел РК и министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК". Шугыла Турбылек

Легализация ввезенных в Казахстан автомобилей из других стран началась 23 января. Центры обслуживания населения для автовладельцев в связи с кампанией работают в усиленном режиме.



По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.