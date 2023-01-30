Скончалась актриса, сыгравшая Уэнсдей в "Семейке Аддамс"

Cкончалась американская актриса Лиза Лоринг, которая сыграла маленькую Уэнсдей в сериале "Семейка Аддамс" в 1964 году. Ей было 64 года. Причиной смерти стал инсульт, сообщает Zakon.kz.

Последние три дня жизни Лоринг провела в больнице под наблюдением врачей, пишет Deadline.



Лиза Лоринг родилась 16 февраля 1958 года. В шесть лет она участвовала в съемках сериала "Семейка Аддамс", исполнив роль Уэнсдей. Сериал включал в себя 64 серии и выходил в период с 1964 по 1966 год.

Знаменитый танец в "Семейке Аддамс" вдохновил актрису Дженну Ортегу, и она исполнила его в своей интерпретации в сериале "Уэнсдей" Тима Бертона.







Лиза Лоринг снялась в 20 фильмах и сериалах, таких как "Остров фантазий", "Дикая лагуна", "Хэллоуин с новой семейкой Аддамс", "Доктор Спин" и другие.