Айжан Байзакова перевоплотилась в Мортишу Аддамс
Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова со своим супругом Арыстаном Нурбеком в честь праздника Хэллоуина сняли видео с перевоплощением в главных героев известного фильма "Семейка Аддамс", сообщает Zakon.kz.
Короткий ролик актриса опубликовала на личной странице в Instagram.
"Счастливый дом", – сказано кратко в описании.
Комментаторам понравилось творчество и старания семьи. Они отметили, что Айжан с Арыстаном очень похожи на Мортишу и Гомеса.
Ранее Байзакова нежно поздравила с двухлетием совместной жизни.
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