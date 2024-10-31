Айжан Байзакова перевоплотилась в Мортишу Аддамс

Фото: Instagram/bayzakova

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова со своим супругом Арыстаном Нурбеком в честь праздника Хэллоуина сняли видео с перевоплощением в главных героев известного фильма "Семейка Аддамс", сообщает Zakon.kz.

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