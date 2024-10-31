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Айжан Байзакова перевоплотилась в Мортишу Аддамс

Байзакова с мужем удивили перевоплощением, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 17:54 Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова со своим супругом Арыстаном Нурбеком в честь праздника Хэллоуина сняли видео с перевоплощением в главных героев известного фильма "Семейка Аддамс", сообщает Zakon.kz.

Короткий ролик актриса опубликовала на личной странице в Instagram.

"Счастливый дом", – сказано кратко в описании.

Комментаторам понравилось творчество и старания семьи. Они отметили, что Айжан с Арыстаном очень похожи на Мортишу и Гомеса.

Ранее Байзакова нежно поздравила с двухлетием совместной жизни.

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