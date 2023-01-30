В Минфине рассказали, как будут проверять желающих стать банкротами

На брифинге в СЦК вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал, каким образом граждан будут проверять, подлежат ли они процедуре банкротства или нет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сначала человек должен будет написать соответствующее заявление.

"После подачи заявления в госорганы отправляются запросы. Это 22 источника информации, откуда мы получаем данные. Семь госорганов и шесть организаций – с ними уже налажена интеграция. Мы проверяем на соответствие критериям. Если гражданин соответствует всем критериям, указанным в законодательстве, то в течение 15 дней мы одобряем его заявление и включаем его в реестр. Потом идет дальнейшая процедура рассмотрения заявления на банкротство". Ержан Биржанов

Вице-министр отметил, что Минфином разработана скоринговая система. Она сейчас тестируется с другими госорганами и организациями.

"К марту система будет готова. Сейчас у нас на портале размещены образцы заявлений, граждане могут ознакомиться до 8 февраля, внести свои предложения, и все коррективы обсуждаются. Но, в целом, система уже готова". Ержан Биржанов

Также он отметил, что по их подсчетам под процедуру банкротства подпадают 1,1 млн казахстанцев. Правда, нет гарантий, что все должники захотят объявлять себя банкротами, так как потом будут действовать ограничения на получение кредита. В настоящее время граждане уже начали подавать заявления. Но работать по ним начнут только с начала марта, так как соответствующий закон, регламентирующий процедуры банкротства, вступает в силу только 3 марта 2023 года.

