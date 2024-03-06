Почему налоговики будут проверять переводы на сумму более 255 тысяч тенге, объяснили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 6 марта 2024 года объяснил, почему налоговики будут проверять переводы на сумму более 255 тыс. тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что налоговики будут проверять переводы исходя их трех критериев.

"В первую очередь – это количество платежей. Если он индивидуальный предприниматель и ему приходят переводы, не платежи, 100 переводов – это первый признак. Второй показатель – три месяца подряд, то есть январь, февраль, март, каждый месяц по 100 переводов. И третий признак – это когда сумма этих платежей за три месяца будут в совокупности давать 255 тыс. тенге", – пояснил он.

Эта сумма исходит, по его словам, от минимальной заработной платы в размере 85 тыс. тенге.

"Три месяца по 85 тыс. тенге – это 255 тыс. тенге. В соответствии с Предпринимательским кодексом, для постановки индивидуальным предпринимателям требуется получение дохода в 12 минимальных заработных плат – это более миллиона тенге. Поэтому, если три месяца по 85 тыс. приходят и срабатывают еще два признака, только в том случае данные платежи будет характеризоваться как в предпринимательской цели", – отметил Ержан Биржанов.

При этом вице-министр заверил, что никаких санкций за этим не последует.

"Если сумма всех переводов превышает 255 тыс. тенге, мы берем под налоговый контроль и направляем уведомление, чтобы он дал пояснение. Мы недоначисляем налогов, мы каких-либо штрафных санкций не предъявляем, каких-либо проверочных мероприятий не проводим, просим у него дать пояснение, и все", – заверил Ержан Биржанов.

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