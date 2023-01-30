Обвинение инкассатора в убийстве: более 100 млн тенге компенсации запросили потерпевшие

В Алматы обвинение и защита приступили к прениям на процессе по делу инкассатора, обвиняемого в убийстве во время январских событий, сообщает Zakon.kz

Очередной судебный процесс начался с заявления адвоката потерпевшей стороны Ирины Федоровой о ходатайстве об оглашении протокола обыска машины погибшего. Основанием для этого послужили показания подсудимого при его допросе на одном из судебных заседаний. Он заявил, что у потерпевшего и лиц, находившихся с ним, были изъяты кувалды, арматура и другие предметы, которыми они, предположительно, пользовались как орудиями преступления. Данные предметы были положены в автомобиль потерпевшего. Вместе с тем, согласно протоколу обыска, который был оглашен в суде, эти предметы в самом протоколе не значатся.

В свою очередь адвокат Руслан Шорубаев попросил признать недопустимым протокол следственного действия, так как по его мнению фактически не существует в УПК РК понятия "допрос с привлечением эксперта".

"Во время досудебного расследования был проведен следственный эксперимент, на котором подсудимый Байдуалиев воспроизводил ситуацию, при которой им произведен выстрел в потерпевшего, с помощью статиста и макета оружия. При этом следственный эксперимент должен фиксироваться с помощью научно-технических средств. Фиксации следственного эксперимента и его выводы в протоколе не отражены, сам следственный эксперимент оформлен протоколом допроса, тем самым существенно нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса. Поэтому, просим признать данный протокол недопустимым доказательством и не оглашать его до разрешения ходатайства о его недопустимости". Адвокат Ильяса Байдуалиева Руслан Шорубаев

Более того, постановлением от 26 мая 2022 года следователем Суймагомебтовым было вынесено постановление о назначении комплексной медико-криминалистической и судебно-баллистической экспертиз. Данное постановление, по мнению адвоката, принято в производство института судебных экспертиз Алматы 30 мая 2022 года.

"Протокол допроса датируется 7 июля. То есть на тот момент эти эксперты проводили экспертизу. Статья 79 УПК РК запрещает эксперту самостоятельно собирать доказательства и сведения при производстве экспертиз и специальных производств. В таком случае эксперт обязан был обратиться к следователю с ходатайством о предоставлении необходимых сведений, в том числе и производства следственного эксперимента. Однако данных действий экспертом предпринято не было, в деле об этом отсутствуют какие либо данные. То есть здесь не только по оформлению нарушения, но и то, что в протоколе допросов участвовало 2 эксперта – баллистики и судебно-медицинский. В связи с этим с грубейшими нарушениями норм УПК мы просим признать недопустимым данный протокол и просим его не оглашать до принятия судом решения нашего ходатайства". Адвокат Ильяса Байдуалиева Руслан

Гособвинитель в своем слове возразил стороне защиты обвиняемого, заявив, что в рамках судебного следствия никаких нарушений не было, и они действовали в соответствии с УПК РК.

Адвокат Ирина Федорова не согласилась с доводами защиты подсудимого. Она заявила, что протокол допроса был проведен в соответствии с требованиями закона, добавив, что там могут присутствовать любые лица с разрешения следователя.

"Защитник, заявивший ходатайство признать недействительным, не сделал никаких замечаний в период проведения этого действия, несмотря на то, что сам участвовал в нем. Более того доводы о том что, эксперты сами собирали какие либо доказательства также не соответствуют действительности. Протокол допроса соответствует процессуальному законодательству, и его никто не обжаловал в ходе следствия. Поэтому, считаю, что нет никаких оснований признавать его недопустимым". Адвокат погибшего Калежана Ныгметжанова Ирина Федорова

Выслушав все стороны, судья отказал в удовлетворении ходатайства адвоката обвиняемого, заявив, что сейчас идет исследование материалов уголовного дела. Он добавил, что в совокупности со всеми доказательствами суд будет давать оценку.



Стоит отметить, что потерпевшая сторона, в качестве материальной компенсации за причинение физического вреда запросила 7 миллионов 200 тысяч тенге, а моральный вред оценила в 100 миллионов тенге. Сторона обвинения с такими требованиями не согласна.

На следующем заседании будут рассмотрены заявленные ходатайства сторон и продолжатся прения.

Раннее сообщалось, что в Алматы судят инкассатора по обвинению в убийстве во время январских событий

