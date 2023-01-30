Онколог рассказала, опасны ли лампы для сушки ногтей

Ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей считались безопасными до недавнего времени. Принцип их действия имеет много общего с принципом работы солярия, сказала врач-онколог Мария Гринберг, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, некоторые лампы для сушки ногтей направляют ультрафиолетовое излучение типа А, которое может приводить к более быстрому старению кожи и ногтей, а также повышать риск развития онкологии.

"Однако, если источником света в технологии нанесения гель-лаков является LED-лампа, то вероятность развития рака, например, меланомы, крайне мала – такие лампы не могут спровоцировать рост раковых клеток и гиперпигментацию кожи. Поэтому данный тип ламп совершенно безопасен для использования", - сказала Мария Гринберг.

Несмотря на то, что доля подногтевых меланом составляет 25% от общего числа, говорить о том, что именно маникюр с использованием ламп для сушки лака приводит к развитию онкологии, нельзя, пишет МИР24.

"На сегодня нет статистически достоверных исследований, свидетельствующих о взаимосвязи между гель-лаком и акральной меланомой, – отметила Мария Гринберг.

Сакральная меланома - злокачественная опухоль, которая развивается на ладонях, стопах, в ногтевом ложе.

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