Почему грызть ногти опаснее, чем кажется: мнение врачей
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Привычка грызть ногти кажется безобидной, но врачи предупреждают, что она может привести к серьезным проблемам со здоровьем и повлиять на психику, сообщает Zakon.kz.
По данным организации TLC Foundation for Body Focused Repetitive Behaviors, привычка грызть ногти может привести не только к внешним повреждениям, но и к серьезным проблемам со здоровьем.
"Привычка грызть ногти не только влияет на эстетический вид рук, но и вызывает бактериальные и вирусные инфекции, абсцессы, травмы мягких тканей полости рта, проблемы с зубами, дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава и остеомиелит", – отметили специалисты.
Кроме того, медики подчеркнули: вредная привычка негативно влияет и на психику – может вызывать чувство стыда, социальную изоляцию и повышать риск тревожности и депрессии.
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