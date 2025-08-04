Почему грызть ногти опаснее, чем кажется: мнение врачей

Привычка грызть ногти кажется безобидной, но врачи предупреждают, что она может привести к серьезным проблемам со здоровьем и повлиять на психику, сообщает Zakon.kz.

По данным организации TLC Foundation for Body Focused Repetitive Behaviors, привычка грызть ногти может привести не только к внешним повреждениям, но и к серьезным проблемам со здоровьем.

"Привычка грызть ногти не только влияет на эстетический вид рук, но и вызывает бактериальные и вирусные инфекции, абсцессы, травмы мягких тканей полости рта, проблемы с зубами, дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава и остеомиелит", – отметили специалисты.

Кроме того, медики подчеркнули: вредная привычка негативно влияет и на психику – может вызывать чувство стыда, социальную изоляцию и повышать риск тревожности и депрессии.

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