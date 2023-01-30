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Топ-6 букетов, которые надо дарить с осторожностью

Сердечко Фото: pixabay
Не за горами День Святого Валентина, время, когда выручкам цветочных магазинов позавидуют даже представители фармацевтической сферы. Однако не спешите раскрывать кошелек шире. Zakon.kz расскажет, каким шедеврам флористики ваша вторая половина может не обрадоваться.

Конечно, при выборе цветочного презента стоит руководствоваться, в первую очередь, предпочтениями того, кому вы собираетесь его преподнести. Одним подавай охапки пионов, другие будут рады букетику ромашек, третьи и вовсе готовы селить в квартире исключительно кактусы в горшке.

Однако, если "особых распоряжений" касательно подарка не поступало, а вкусы одариваемого пока изучены весьма поверхностно, не стоит выбирать:

Искусственные растения

Во-первых, они ассоциируются с траурными венками. Во-вторых, выглядят дешево, сколь бы правдоподобными ни были. В-третьих, гарантированно займут в доме "почетное" место пылесборника, который никому не нужен, но выкинуть жаль. После такого подарка свидание не спасет даже фраза в духе "они не вянут, как моя любовь к тебе".


Цветок

Фото: pixabay

Букеты с пышным декором

Обилие блесток и упаковочной бумаги в композиции должно, скорее, насторожить внимательного покупателя. Ведь за богатым убранством нередко прячется весьма куцая, а то и вовсе увядшая зелень. А неудобная правда неминуемо явит себя во всей красе, когда, отогревшись в тепле, и без того неказистые цветочки "устанут от жизни" уже окончательно. В итоге красивый жест обернется лишним расстройством.


Букет

Фото: pexels

"Розочку в целлофане"

Самый презираемый вариант по результатам изучения соцсетей, простительный разве что мальчику-подростку. Единой сути претензии к одинокому бутону мы не уловили, но рискнем предположить, что, с точки зрения милых дам, он буквально кричит о прижимистости кавалера. И никакой язык цветов шаткого положения горе-Дон Жуана не выправит. Так что, если остановились на розах, придется раскошелиться на целый букет.


Подарок

Фото: pexels

Гвоздики

Идеальный выбор для возложения к памятнику, но никак не для романтической встречи. Опять же, если предмет обожания неровно дышит именно к ним, можно смело плюнуть на суеверия и досужие "не принято". Во всех остальных случаях – лучше не рисковать.


Цветы

Фото: pixabay

Желтые цветы

Информацию о том, что "желтые тюльпаны – вестники разлуки", уже не вытравить из голов большинства жителей постсоветского пространства. И дело здесь не в самих тюльпанах, а в спорном амплуа желтого цвета, отсылающего не то к обману, не то к оформлению стен психиатрических лечебниц. Посему от подобной покупки стоит воздержаться, дабы "строгие цветы" не сыграли с вами злую шутку.


Цветы

Фото: pixabay

Белые цветы

Белые розы с "беззащитными шипами" тоже угодили в любовный антирейтинг. А все потому, что белый – цвет уважения, а не увлеченности. То есть их уместно преподнести коллеге или просто статусной бизнес-леди. Избранницу следует порадовать другими оттенками.


Белые

Фото: pixabay

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