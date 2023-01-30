Топ-6 букетов, которые надо дарить с осторожностью
Конечно, при выборе цветочного презента стоит руководствоваться, в первую очередь, предпочтениями того, кому вы собираетесь его преподнести. Одним подавай охапки пионов, другие будут рады букетику ромашек, третьи и вовсе готовы селить в квартире исключительно кактусы в горшке.
Однако, если "особых распоряжений" касательно подарка не поступало, а вкусы одариваемого пока изучены весьма поверхностно, не стоит выбирать:
Искусственные растения
Во-первых, они ассоциируются с траурными венками. Во-вторых, выглядят дешево, сколь бы правдоподобными ни были. В-третьих, гарантированно займут в доме "почетное" место пылесборника, который никому не нужен, но выкинуть жаль. После такого подарка свидание не спасет даже фраза в духе "они не вянут, как моя любовь к тебе".
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Букеты с пышным декором
Обилие блесток и упаковочной бумаги в композиции должно, скорее, насторожить внимательного покупателя. Ведь за богатым убранством нередко прячется весьма куцая, а то и вовсе увядшая зелень. А неудобная правда неминуемо явит себя во всей красе, когда, отогревшись в тепле, и без того неказистые цветочки "устанут от жизни" уже окончательно. В итоге красивый жест обернется лишним расстройством.
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"Розочку в целлофане"
Самый презираемый вариант по результатам изучения соцсетей, простительный разве что мальчику-подростку. Единой сути претензии к одинокому бутону мы не уловили, но рискнем предположить, что, с точки зрения милых дам, он буквально кричит о прижимистости кавалера. И никакой язык цветов шаткого положения горе-Дон Жуана не выправит. Так что, если остановились на розах, придется раскошелиться на целый букет.
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Гвоздики
Идеальный выбор для возложения к памятнику, но никак не для романтической встречи. Опять же, если предмет обожания неровно дышит именно к ним, можно смело плюнуть на суеверия и досужие "не принято". Во всех остальных случаях – лучше не рисковать.
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Желтые цветы
Информацию о том, что "желтые тюльпаны – вестники разлуки", уже не вытравить из голов большинства жителей постсоветского пространства. И дело здесь не в самих тюльпанах, а в спорном амплуа желтого цвета, отсылающего не то к обману, не то к оформлению стен психиатрических лечебниц. Посему от подобной покупки стоит воздержаться, дабы "строгие цветы" не сыграли с вами злую шутку.
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Белые цветы
Белые розы с "беззащитными шипами" тоже угодили в любовный антирейтинг. А все потому, что белый – цвет уважения, а не увлеченности. То есть их уместно преподнести коллеге или просто статусной бизнес-леди. Избранницу следует порадовать другими оттенками.
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