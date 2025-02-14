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День всех влюбленных: как можно отпраздновать 14 февраля и во сколько это обойдется

день святого валентина, день влюбленных, подарки, праздник, цены, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 10:10 Фото: Freepik
Как организовать интересный вечер в честь Дня святого Валентина, чтобы приятно удивить свою вторую половину, и в какую сумму может обойдись праздник в различных заведениях, в материале Zakon.kz.

Несмотря на неоднозначное отношение к этому празднику среди казахстанцев, День святого Валентина – это все же хороший повод устроить особенный вечер для себя и своей второй половинки.

Так, если вы хотите отметить романтический праздник в уютной и стильной обстановке, стоит обратить внимание на специальные предложения ресторанов.

В этом году 14 февраля приходится на последний рабочий день недели, и в большинстве заведений будет организована специальная романтическая программа с участием музыкальных групп, конкурсами и тематическими шоу. Отдельные заведения даже организуют особенное меню для влюбленных.

Цены варьируются в зависимости от места и выбранного меню, но в среднем романтический ужин в ресторане может обойтись в 20 000 – 25 000 тенге, наиболее дорогие варианты могут достигать 50 000 тенге на двоих.

Также отпраздновать День влюбленных можно, посетив один из концертов, информацию о которых можно найти на специализированных сайтах с афишами для каждого города. Билеты на концерты варьируются в среднем от 6 до 10 тыс. тенге. 

Для тех, кто хочет весело провести вечер, подойдут стендап-концерты, посвященные Дню святого Валентина. Входной билет на юмористическое мероприятие обойдется в 4-6 тыс. тенге на человека без учета стоимости ужина и напитков.

Другой необычный способ отметить 14 февраля – творческие мастер-классы. К примеру, достаточно популярны так называемые арт-свидания, где вместе со своей второй половиной можно создать памятную картину. Сюда же можно добавить и гончарные студии, где в приятной атмосфере можно создать настоящее произведение искусства из глины. В среднем стоимость таких "свиданий" составляет 25-30 тысяч тенге на двоих.

Фото: Freepik

Специальные акционные пакеты ко Дню всех влюбленных предлагают и многие SPA-центры. Как правило в спа-программу на двоих входит целый комплекс процедур, в том числе скрабирование, маски, расслабляющий массаж, посещение бани, сауны или бассейна и т.д.

Стоимость программы на двоих в самом бюджетном заведении составит 20-25 тыс. тенге, в более дорогих центрах романтическая программа обойдется в 40-60 тыс. тенге. В премиальных SPA стоимость может быть существенно выше и превышать 100 тыс. тенге за двух персон, но и условия там будут более комфортными, а качество обслуживания выше.

Любители активного отдыха могут провести время вместе, отправившись в конный тур, снять глэмпинг на природе или прокатиться на снегоходе. На такие развлечения также придется потратить не меньше 20 тыс. тенге за одного человека. 

Разумеется, можно выбрать и более бюджетный вариант с минимальными затратами. Например, просто организовать романтический ужин дома, прогуляться и посмотреть любимый фильм.

Независимо от того, какой формат праздника вы выберете, не следует чрезмерно выходить за рамки своего бюджета и действовать не в ущерб своему финансовому состоянию в стремлении порадовать любимого человека. В целом, рекомендуется, чтобы сумма общих трат на различные подарки и празднование таких событий, как 14 февраля, в среднем не превышала 10-20% от ежемесячного бюджета. 

Ольга Кудряшова
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