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Двое лжевоенных обманули более 50 казахстанцев

мошенники Фото: polisia.kz
Жертвами двух интернет-мошенников стали более 50 казахстанцев. Криминальная полиция Шымкента задержала злоумышленников, сообщает Zakon.kz.

Местный житель обратился в полицию. Он заявил, что что на одном из рекламных сайтов неизвестный мужчина представился военнослужащим и предлагал электромопед. Доверившись, заявитель отправил ему на счет 625 тыс. тенге. Потерпевший не получил товар. Факт зарегистрирован по статье - “Мошенничество”.

Подозреваемых нашли. Ими оказались двое жителей Атырау и Астаны. Их задержали по месту жительства. Оказалось, что молодые люди предлагали на рекламных сайтах мебель и транспорт. Брали предоплату в размере 50% от общей стоимости товара. Потом исчезали.

Всего лжевоенные обманули свыше 50 человек из разных городов Казахстана. Возможно, число потерпевших будет расти, отметили в полиции. 

6 января в Алматы задержали лжесотрудника антикора. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

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