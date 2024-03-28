Казахстанцев обманули почти на четыре млрд тенге за два месяца

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай 28 марта на брифинге в СЦК рассказал, что за два месяца 2024 года мошенники обманули казахстанцев на 4 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Суюнбай уточнил, что за этот срок зарегистрировано более 3 тысяч случаев интернет-мошенничества.

"Сейчас возможно в онлайн-режиме получить как государственные, так и банковские и иные услуги. К сожалению, этим активно пользуются мошенники. Самым распространенным способом остается интернет-торговля", – сказал спикер.

Он отметил, что как правило, мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату, либо полную оплату. В этом году зарегистрировано свыше 1 тыс. таких преступлений.

"Для того, чтобы не стать жертвой мошенников необходимо, во-первых, пользоваться проверенными сайтами объявлений. Во-вторых, договориться об оплате после получения товара. В-третьих, убедиться в наличии товара, в т.ч. путем видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых или родственников получить и переслать товар", – заключил Жандос Суюнбай.

26 марта стало известно, что аферисты придумали новую схему обмана. Теперь казахстанцам рассылают фейковые SMS от имени почтовой службы. Специалисты повторно и настоятельно рекомендуют не доверять этой информации.

