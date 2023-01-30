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Два человека сгорели после ДТП в Алматинской области

Человек сгорел заживо после ДТП на Капчагайской трассе Фото: Zakon.kz
Автомобиль загорелся после ДТП на трассе в Алматинской области. Два человека погибли на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

30 января на 54 километре Капчагайской трассы произошло столкновение Ford Mondeo и Mercedes-Benz S-Класс. От удара Ford вылетел с проезжей части в кювет и загорелся.

Водитель Mercedes потерял управление от удара, у автомобиля оторвало колесо, машина несколько раз ударилась об отбойник. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

"От возгорания автомашины Ford водитель и пассажир скончались на месте. Выясняются все подробности произошедшего и назначены необходимые экспертизы", сообщили в ДП Алматинской области.

По данному факту в ЕРДР УП города Конаева зарегистрировано уголовное производство по ст.345 ч.4 УК РК.

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

В конце декабря эвакуатор с автомобилем сгорели на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.

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