Как обновлялся кабинет министров Казахстана за последние три года

Кадровые рокировки в высших эшелонах власти проводятся традиционно каждый год. Кто-то изжил себя, кто-то пересидел все сроки, кто-то стал кандидатом на вылет, кто-то попал в орбиту уголовного судопроизводства. Zakon.kz проследил, как прошло обновление кабмина за последние три года.

2021 год

18 января 2021 года указом президента Касым-Жомарта Токаева был обновлен состав нового правительства. Cменились сразу два министра - Руслан Даленов и Биржан Нурымбетов, возглавлявшие соответственно Министерство национальной экономики и Министерство труда и социальной защиты.

Фото: Zakon.kz

На место Даленова пришел 35-летний Асет Иргалиев. На тот момент он был самым молодым министром в истории Казахстана. На высоком посту он пробыл 1,5 года, затем стал председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам. Руслан Даленов в кабмине больше не появлялся, он стал заместителем председателя правления Евразийского банка развития.

Биржана Нурымбетова сменил 42-летний Серик Шапкенов. Министерство труда и социальной защиты он возглавлял до апреля 2022 года, затем его назначили акимом Атырауской области.

Далее в течение полугода в высших эшелонах власти каких-либо громких назначений и перестановок не происходило, но к концу лета со своими должностями распрощались два министра - Сапархан Омаров (Минсельхоз) и Нурлан Ермекбаев (Минобороны). Первый ушел из-за того, что не справился с работой во время засухи, второй подал в отставку из-за ЧП.

Как заявил глава государства на заседании правительства, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров плохо справился со своими обязанностями. Из-за засухи в Мангистауской области начался джут, но Минсельхозу не удалось эффективно организовать работу, принять оперативные и ответственные решения, чтобы помочь фермерам. Именно поэтому Омаров, который персонально несет ответственность за всю отрасль, должен подать в отставку, отметил Токаев и в тот же день освободил его от должности министра. После этого Омаров год был председателем правления Национальной компании "Продовольственная контрактная корпорация". Дальнейшая его трудовая биография пока неизвестна. На его место был назначен 45-летний Ербол Карашукеев, который и поныне возглавляет Минсельхоз.

Нурлан Ермекбаев лишился должности министра обороны из-за ЧП, произошедшего 26 августа 2021 года в воинской части Жамбылской области, где прогремели взрывы боеприпасов. Власти спешно эвакуировали жителей близлежащих населенных пунктов, которые в страхе бежали со своих мест. Среди военных и спасателей погибли 17 человек. По этой причине Ермекбаев подал в отставку. На его место был назначен генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

7 сентября 2021 года Нурлан Ногаев сменил пост министра энергетики на должность акима Мангистауской области. На его место был назначен 42-летний Магзум Мирзагалиев, до этого занимавший должность министра экологии, геологии и природных ресурсов. Однако на новом месте он усидел всего лишь четыре месяца, затем три месяца был советником президента РК, а с апреля 2022 года – председатель правления Национальной компании "КазМунайГаз".

В конце 2021 года был освобожден от должности министр здравоохранения Алексей Цой, которую он получил в разгар пандемии коронавирусной инфекции - летом 2020 года. Ныне он возглавляет Медицинский центр Управления делами президента РК.

До него здравоохранение страны почти 3,5 года возглавлял Елжан Биртанов, однако он вынужден был уволиться в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела за злоупотребление служебным положением и превышение должностных полномочий. 28 октября 2022 года суд назначил Биртанову ограничение свободы сроком на пять лет. Вину свою он не признал и подал апелляционную жалобу. Врачи и общественность также считают его невиновным, в его защиту была запущена петиция. Суд продолжается.

В 2021 году менялись руководители и других ведомств. В апреле у достигшего пенсионного возраста Алика Шпекбаева были прекращены полномочия главы Антикоррупционной службы. Это была последняя должность крупного политического и государственного деятеля, отдавшего многие годы совершенствованию правоохранительной системы и госслужбы.

На его место был назначен 56-летний Марат Ахметжанов, несколько лет замещавший Генпрокурора. После январских событий Ахметжанову доверили пост министра внутренних дел, где он заменил генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева. До августа 2022 года Тургумбаев был советником президента РК. На этом его политическая карьера приостановлена.

Другой крупной фигурой в эшелонах власти был генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов. Он неоднократно возглавлял Министерство внутренних дел, был помощником президента – секретарем Совета безопасности РК. Карьеру свою завершил в связи с пенсионным возрастом летом 2021 года, будучи начальником Службы государственной охраны.

Его сменил 54-летний Ермек Сагимбаев, однако ненадолго он здесь задержался. Через 4,5 месяца - 6 января 2022 года - в связи с январскими событиями глава государства освободил от должности председателя КНБ РК Карима Масимова и на его место назначил Ермека Сагимбаева.

2022 год

За последние три года особенно много громких отставок и назначений в высших эшелонах власти произошло в 2022-м, что связано с январскими событиями. Многие высокопоставленные чиновники подали в отставку, либо были освобождены или получили новые назначения.

Фото: Zakon.kz

По подозрению в государственной измене, попытке переворота и коррупции, 6 января был задержан крупный политический и государственный деятель, экс-премьер-министр, председатель КНБ Карим Масимов. Эту должность он занимал с 2016 года. По информации КНБ РК, в ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний: незаконное получение недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов.

Фото: КНБ РК

В его гостевом доме были изъяты 17,2 млн долларов США наличными, элитные часы, золотые слитки, антиквариат и прочие предметы роскоши, 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса и многое другое.

У близких Масимова изъято и арестовано свыше пяти миллионов долларов США. Одновременно была организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках.

Летом 2022 года расследование уголовного дела в отношении него и бывших его заместителей было передано в суд. По информации Генеральной прокуратуры, Масимову вменяются государственная измена, попытка насильственного захвата власти, превышении должностных полномочий, повлекших за собой тяжкие последствия.

11 января 2022 года был сформирован новый состав правительства Казахстана во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Его заместителями стали Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди (министр иностранных дел), Бахыт Султанов (министр торговли и интеграции).

Из 18 вновь назначенных министров впервые в состав правительства вошли шестеро:

- Аскар Умаров, министр информации и общественного развития;

- Канат Мусин, министр юстиции;

- Ажар Гиният, министр здравоохранения;

- Каирбек Ускенбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития;

- Алибек Куантыров, министр национальной экономики;

- Болат Акчулаков, министр энергетики.

Остальные министры не раз уже входили в состав правительства и были назначены и переназначены.

- Мухтар Тлеуберди (МИД РК);

- Бахыт Султанов (Министерство торговли и интеграции);

- Ерлан Тургумбаев (МВД РК);

- Асхат Аймагамбетов (Минобразования и науки, Минпросвещения);

- Ерулан Жамаубаев (Министерство финансов);

- Даурен Абаев (Министерство культуры и спорта);

- Мурат Бектанов (Минобороны);

- Ербол Карашукеев (Минсельхоз);

- Серик Шапкенов (Минтруда и соцзащиты населения);

- Юрий Ильин (Министерство по чрезвычайным ситуациям);

- Багдат Мусин (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности);

- Сериккали Брекешев (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов).

Но не всем из них удалось усидеть в своих креслах. Буквально через неделю после переназначения был снят с должности министр обороны Мурат Бектанов, а еще через месяц его задержали и водворили в изолятор временного содержания по подозрению в бездействии во время январских событий.

Фото: Минобороны РК

Как заявил на заседании Мажилиса генеральный прокурор Берик Асылов, Бектанов отдал незаконные приказы и оставил без защиты стратегические объекты, в итоге от рук преступников погибли люди, произошли грабежи и пожары в городах. В настоящее время в военном суде продолжаются слушания по данному делу.

На место Бектанова назначен генерал-полковник Руслан Жаксылыков, ранее занимавший должность заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией.

Через семь месяцев после назначения покинул свое место Бахыт Султанов и с октября 2022 года он является членом Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Громкие отставки и назначения в верхних эшелонах власти страны были продолжены и в феврале-марте. От должности Генерального прокурора был освобожден Гизат Нурдаулетов, на него возложены обязанности помощника президента - секретаря Совета безопасности РК. Высший надзорный орган возглавил Берик Асылов.

В состав кабмина вошла и Тамара Дуйсенова, ей снова поручили возглавить Министерство труда и социальной защиты населения.

Министром информации и общественного развития стал Дархан Кыдырали, министром науки и высшего образования - Саясат Нурбек. Ранее Нурбек неполных четыре месяца был депутатом Мажилиса.

В конце 2022 года произошли изменения и в судебной системе страны. Жакип Асанов, занимавший должность председателя Верховного суда с декабря 2017 года, покинул этот пост, на это место сенаторы избрали 50-летнего Асламбека Мергалиева, возглавлявшего Актюбинский областной суд. 24 января 2023 года глава государства назначил Жакипа Асанова депутатом Сената Парламента.

2023 год

Начало 2023 года в Казахстане также ознаменовалось рядом политических преобразований, в частности, изменениями состава кабинета министров. Накануне нового года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената Парламента заявил, что приоритетной задачей нашего государства является сохранение стабильности и безопасности в стране, открытие пути для динамичного развития Казахстана к светлому будущему, поэтому реформы, начатые во всех сферах жизнедеятельности, будут продолжены.

Фото: akorda.kz

"В 2022 году наша страна пережила сильное испытание. Но мы смогли преодолеть все трудности. Начаты системные реформы во всех отраслях и сферах. Политические преобразования, начавшиеся в 2019 году, продолжились в новом темпе. …В Казахстане не допускается единоличное обладание властью. Будут сменяться высшие должностные лица. Политические процессы станут прозрачными, а политическая система будет более устойчивой". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Таким образом, пришли новые члены правительства. Заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства Казахстана назначен Галымжан Койшыбаев. Выпускник МГУ, он после вуза десять лет работал в посольстве РК в России, в последующем еще столько же лет находился на дипломатической службе. Последние шесть с лишним лет занимал должности министра иностранных дел и руководителя канцелярии премьер-министра.

Новым министром экологии и природных ресурсов назначена 32-летняя Зульфия Сулейменова. В истории Казахстана она, а также новоиспеченный министр культуры и спорта Асхат Оралов стали одними из самых молодых министров. Начав трудовую деятельность в 2014 году научным сотрудником Центра глобальной политики и безопасности, Сулейменова уже через шесть лет занимала руководящие должности в этом же ведомстве. С января 2021 года была депутатом мажилиса, в марте 2022 года получила должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, в январе 2023-го стала министром.

У Асхата Оралова высокая политическая карьера только начинается, должность министра культуры и спорта пока в его жизни самая крупная. До этого он в течение четырех лет сменил пять должностей, в каждой из которых пробыл от полугода до года с небольшим. В том числе был вице-министром информации и общественного развития и заместителем акима Астаны.

53-летний Гани Бейсембаев также новый человек в правительстве. Он пришел на место бывшего министра просвещения Асхата Аймагамбетова, начал карьеру с заведующего районным автоклубом, учителя казахского языка и дошел до президента Национальной академии образования им. Алтынсарина МОН РК, где проработал пару лет. С марта до августа 2022 года был вице-министром образования и науки, затем - вице-министром просвещения.

У 35-летнего Марата Карабаева, получившего портфель главы индустрии и инфраструктурного развития, не столь богатая трудовая биография. Учился в Великобритании по программе "Болашақ". В разные годы работал в разных министерствах от эксперта до председателя Комитета индустриального развития МИИР РК. В общей сложности в данной сфере работает четыре года. До того, как стать министром, 1,5 года был в этом же ведомстве вице-министром.

В послужном списке нового 43-летнего министра юстиции Азамата Ескараева в основном руководящие позиции различных управлений и департаментов Минюста. Последние восемь лет он был заместителем, а затем заведующим юридическим отделом канцелярии Премьер-министра РК.

Неизвестным образом на сегодняшний день сложилась дальнейшая политическая карьера некоторых государственных и политических деятелей, долгое время находившихся в высших эшелонах власти. Среди них – Канат Бозумбаев. 11 июня 2022 глава государства освободил его от должности акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу. Однако с той поры о нем ничего не слышно. Начиная с 2009 года, Бозумбаев был акимом в трех областях – Жамбылской, Павлодарской, Алматинской, дважды с переназначением занимал должность министра энергетики и помощника президента РК.

Фото: akorda.kz

24 января 2023 года Бозумбаев был вызван в суд в качестве свидетеля по делу бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, подозреваемого в бездействии по службе во время январских событий. Допрос проходил в закрытом режиме. По мнению одного из адвокатов, это "нарушает права ее подзащитного, так как к экс-главе региона была масса вопросов. Именно он мог пролить свет на ряд событий, произошедших 5-6 января 2022 года". Канат Бозумбаев отказался комментировать, где он находился в момент захвата здания акимата и другие вопросы, ссылаясь на то, что это может затронуть интересы и права других людей.

Ничего пока неизвестно и об экс-министре культуры и спорта Даурене Абаеве. В 2011-2016 годы он был пресс-секретарем президента РК, затем несколько лет - министром информации и коммуникаций, переименованного в министерство информации и общественного согласия и менее года – первым заместителем руководителя Администрации президента РК. Министром культуры и спорта был ровно год – с января 2022 по январь 2023 года.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В мае 2022 года был взят под стражу экс-министр культуры и спорта, директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы по делу о хищениях бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге. По информации Антикора, Нацмузей выплатил подрядной организации за работу 1,3 млрд тенге, но исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн. 17 января 2023 года следственный суд Астаны продлил срок ареста Арыстанбеку Мухамедиулы еще на один месяц.