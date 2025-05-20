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Общество

Министр объяснил, почему не проводят последний звонок для 9-х классов

Школьники, ученики, 25 мая, школьная линейка, последний звонок, колокольчики, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 14:11 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 20 мая 2025 года озвучил, что нет необходимости проводить последний звонок для заканчивающих девятый класс школьников, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению министра, с особым трепетом последнего звонка ждут именно ученики 11-х классов.

"Если мы будем увлекаться выпускниками, 4-й класс, дошкольники… какая необходимость таких мероприятий, если полкласса или 30% девятиклассников выпускается, а остальные остаются? Поэтому, я думаю, это не совсем правильно и логично.11-й класс полностью выпускается, это закономерно и логично. Надо их поддержать", – ответил Гани Бейсембаев.

Ранее министр просвещения Казахстана рассказал, когда состоится вручение аттестатов в школах страны.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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