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Фрукты, полезные для почек, назвали эксперты

Фрукты, полезные для почек, назвали эксперты Фото: pixabay
Здоровье почек имеет огромное значение для нормального функционирования всего организма. Специалисты рассказали, какие фрукты стоит ввести в свой рацион, сообщает Zakon.kz.

Виноград 

Эта ягода регулирует секрецию жидкостей, улучшает пищеварение и укрепляет селезенку, пишет "Поиск". Также продукт благотворно сказывается на состоянии почек и легких, способствует пополнению запасов крови. Кстати, изюм сохраняет полезные свойства свежих виноградин. 

Груша 

Особым почтением врачей пользуется сорт, выращиваемый в китайской провинции Синьцзян. Благодаря перепадам температур, сахар в плоде теряет часть своих агрессивных свойств и усваивается легче. Съеденная на десерт груша поможет снизить потребление жиров. 

Банан

Не рекомендуется к употреблению людям с уже больными почками, поскольку может усугубить симптомы. Однако, если здоровье в порядке, банан, напротив, пойдет организму на пользу. 

Киви

Содержит много витамина С, помогает крови циркулировать быстрее, очищает почки от токсинов. Вдобавок улучшает пищеварение и аппетит. 

Новостной материал нельзя приравнивать к рекомендации врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом. 

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