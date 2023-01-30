Фрукты, полезные для почек, назвали эксперты

Здоровье почек имеет огромное значение для нормального функционирования всего организма. Специалисты рассказали, какие фрукты стоит ввести в свой рацион, сообщает Zakon.kz.

Виноград

Эта ягода регулирует секрецию жидкостей, улучшает пищеварение и укрепляет селезенку, пишет "Поиск". Также продукт благотворно сказывается на состоянии почек и легких, способствует пополнению запасов крови. Кстати, изюм сохраняет полезные свойства свежих виноградин.

Груша

Особым почтением врачей пользуется сорт, выращиваемый в китайской провинции Синьцзян. Благодаря перепадам температур, сахар в плоде теряет часть своих агрессивных свойств и усваивается легче. Съеденная на десерт груша поможет снизить потребление жиров.

Банан

Не рекомендуется к употреблению людям с уже больными почками, поскольку может усугубить симптомы. Однако, если здоровье в порядке, банан, напротив, пойдет организму на пользу.

Киви

Содержит много витамина С, помогает крови циркулировать быстрее, очищает почки от токсинов. Вдобавок улучшает пищеварение и аппетит.