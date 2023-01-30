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Канат Искаков назначен вице-министром информации и общественного развития РК

Канат Искаков назначен вице-министром информации и общественного развития РК Фото: primeminister.kz
Постановлением Правительства Республики Казахстан Искаков Канат Жумабаевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, сообщает Zakon.kz.

Канат Искаков Жумабаевич родился в 1982 году в Шымкенте.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы.

В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК, секретариате Государственного секретаря РК Администрации Президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

2012-2021 годы занимал должность заведующего сектором Пресс-службы Администрации Президента РК.

С 2021 года по настоящее время — председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

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