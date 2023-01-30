Канат Искаков назначен вице-министром информации и общественного развития РК
Канат Искаков Жумабаевич родился
в 1982 году в Шымкенте.
Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы.
В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК, секретариате Государственного секретаря РК Администрации Президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.
2012-2021 годы занимал должность заведующего сектором Пресс-службы Администрации Президента РК.
С 2021 года по настоящее время — председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.