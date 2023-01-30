Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы

Переоборудованным опасным авто управлял гражданин 1955 года рождения. Машина водворена на специализированную штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, по отношению к водителю приняты меры в соответствии с административным законодательством РК.





"Собран материал административного производства по ст. 590 ч. 7 КРКобАП "Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения". Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Если быть точнее, на этот раз “предприимчивый” автолюбитель посреди салона смастерил печь с открытым огнем, с обеих сторон разместил газовые баллоны", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.

Подчеркивается, что эксплуатация подобного транспорта несет угрозу как для самого владельца, так и для его пассажиров, других участников движения.