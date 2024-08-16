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В Алматы задержали водителей с неоплаченными штрафами

Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 19:20 Фото: Zakon.kz
С начала года в городе Алматы водворены на специализированную штрафстоянку около 200 транспортных средств, водители которых имеют задолженность по штрафам за нарушения ПДД на сумму 125 млн 940 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, полиция мегаполиса продолжает целенаправленную работу по выявлению и привлечению к ответственности опасных водителей. В числе их правонарушений:

  • использование подложных государственных номерных знаков;
  • установка на автомашины устройства подачи специальных сигналов;
  • управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
  • неоплаченные штрафы.

В полиции в очередной раз напомнили об обеспечении:

  • принципов "нулевой терпимости к правонарушениям";
  • неотвратимости наказания за допущенное нарушение;
  • своевременной оплаты административных штрафов.
"Призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", – говорится в сообщении.

Также полицейские Алматы мониторят социальные сети и мессенджеры на предмет выявления фактов продажи запрещенных электронных сигарет (вейпов).

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