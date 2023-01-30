Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане за неделю

За неделю в Казахстане одобрено более 30 тысяч заявок на легализацию иностранных автомобилей, более 6 тысяч авто уже получили казахстанские номера, сообщает Zakon.kz.

"Продолжается легализация иностранных автомобилей. На сегодня одобрено 30 415 заявок. 6 868 авто успешно легализовано". МВД РК

Легализация иностранных автомобилей в Казахстане началась 23 января. Она является разовой акцией. Утвержденные правила по легализации будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

С пошаговой инструкцией можно ознакомиться в материале по ссылке.