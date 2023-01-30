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В Австралии разыскивают пропавшую крошечную радиоактивную капсулу

В Австралии разыскивают пропавшую крошечную радиоактивную капсулу Фото: pixabay
Крошечная, но очень радиоактивная капсула, пропавшая в Австралии, вызвала лихорадочные поиски и извинения от горнодобывающей компании, из грузовика которой, как полагают, упал предмет, сообщает Zakon.kz.

Круглая серебряная капсула диаметром 6 миллиметров и длиной 8 миллиметров пропала на прошлой неделе в Западной Австралии. Официальные лица предупредили о недопустимости любого контакта с опасным веществом.

Власти Австралии прочесывают участок протяженностью 1400 км, что больше расстояния от Алматы до Кызылорды. Горнодобывающий гигант выразил сожаление по поводу потери радиоактивного вещества.

Компания заявила, что проводит внутреннее расследование того, как потенциально смертельное и радиоактивное вещество, которое обычно используется в манометрах при добыче полезных ископаемых, могло быть утеряно.

"Мы понимаем, что это очень тревожно, и сожалеем о тревоге, которую это вызвало в западноавстралийском сообществе".Исполнительный директор Саймона Тротта

Капсула, как полагают, выпала из грузовика 10 января во время его длительного путешествия от пустынной шахты недалеко от Ньюмана до хранилища в Перте.

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