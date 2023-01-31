В Казахстане бизнесмены больше всего жалуются на нарушения в сфере земельных отношений

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 31 января 2023 года рассказал, на нарушения в каких сферах чаще всего жалуются бизнесмены в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что акиматам и центральным госорганам необходимо оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса.



"Наибольшее количество жалоб выявлено в сферах земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства. Важно организовать работу по обеспечению равного и оперативного доступа бизнеса к ключевым факторам производства, инфраструктуре, электроэнергии. Центры обслуживания предпринимателей должны сопровождать открывающийся бизнес, помогать ему развиваться. Всем госорганам надо своевременно и оперативно реагировать на обращения предпринимателей. Необходимо перейти на новый проактивный формат работы, принятие упреждающих мер по решению системных проблем бизнеса". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

В целом, по его словам, на сегодня проанализировано 44 сферы регулирования предпринимательской деятельности. В итоге, добавил премьер, выявлено более 10 тыс. требований, несоответствующих базовым условиям новой регуляторной политики.

"По итогам сформирован Реестр обязательных требований. Он будет периодически пересматриваться. И ключевая роль в этом отводится Национальной палате "Атамекен". Это означает, что выявление и исключение излишних, дублирующих и неэффективных требований будет проводиться на постоянной основе. Принимаются комплексные меры по автоматизации системы оценки и управления рисками в государственном контроле. Данная работа уже завершена по 35 сферам. Это позволит исключить проведение необоснованных проверок бизнеса". Алихан Смаилов

В целом, как отметил глава кабмина, реализация реформы "с чистого листа" позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства. Ожидаемым эффектом станет обеспечение к 2029 году роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек и снижение доли государства в экономике до 14%.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров напомнил, что с прошлого года регулирующими госорганами ведется активная работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов. Данную работу планируется завершить в период 1-2 квартала текущего года.

Параллельно МНЭ выявлено порядка 66 законодательных актов, которые требуют изменений.