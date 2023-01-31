Цены на нефть колеблются в ожидании встречи министров стран ОПЕК+

Цены на нефть марки Brent, демонстрировавшие стабильный рост в течение января, опустились в понедельник, 30 января, до уровня 85 долларов за баррель накануне предстоящей 1 февраля встречи стран ОПЕК+, на которой будут рассмотрены квоты на добычу "черного золота", сообщает Zakon.kz.

Весь январь 2023 года нефтяные котировки увеличивались на фоне позитивных новостей из Китая, связанных с отменой Пекином коронавирусных ограничений. Инвесторы ждут восстановления спроса на энергоносители в Поднебесной, что повлияло на рост стоимости "черного золота" в начале года. Так, баррель нефти марки Brent в прошлый понедельник, 23 января, торговался на пике по 89,09 доллара за баррель.





Фото: график





"ОПЕК считает, что спрос на нефть в Китае вырастет на 510 тыс. барр./сутки в этом году после сокращения в 2022 году впервые за многие годы из-за мер по сдерживанию распространения COVID", – полагает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

На недавний рост стоимости нефти повлияла также обеспокоенность трейдеров, что санкции в отношении России могут сократить предложение сырья на рынке. Плюс к этому не слишком обнадеживающей оказалась и свежая статистика, показавшая резкое снижение нефтяных буровых установок в Штатах. По информации Baker Hughes, их количество в ноябре сократилось с 627 до 609.

Между тем в конце прошлой недели и начале нынешней цены на нефть просели до 85 долларов за баррель под влиянием предстоящего в начале февраля заседания министров стран, входящих в ОПЕК+. Трейдеры ждут от этой встречи рассмотрения квот на добычу энергоносителей, хотя, по мнению аналитиков, причин для их пересмотра сегодня нет.

"Вопросы квот странами-производителями нефти обсуждаются на регулярной основе, однако на текущий момент нет предпосылок для существенного изменения точки зрения. Нефть Brent остается в пределах $85-89 за баррель", – считает аналитик Alpari Анна Бодрова.

Свою роль в колебании нефтяных котировок и настроении инвесторов сыграло и ожидание заседания ФРС США, которое должно состояться завтра, 1 февраля, где будет принято решение по процентным ставкам. Аналитики прогнозируют, что ФРС снизит размер запланированного повышения, и оно составит всего 25 базисных пунктов, в интервале от 4,5% до 4,75%, и тем самым позитивно повлияет на охлаждение инфляции. К слову, снижение процентной ставки будет воспринято как позитивный фактор для роста экономики и положительно повлияет на рост спроса на "черное золото".

Говоря об инфляции в США, необходимо отметить замедление ее темпов, составивших в 2023 году пока 6,5 %, что привело к падению доллара по отношению к корзине валют.





Фото: график

Сейчас индекс американской валюты составляет 101,85. Между тем дешевый доллар позволяет странам, экспортирующим нефть, наращивать объемы ее покупки.

Давление на цены на нефть оказали и события в иранском городе Исфахан, где вечером 28 января произошла атака беспилотников на военно-промышленный объект. При этом ни одна страна не взяла на себя ответственность за случившийся теракт.

"Непонятно, что именно происходит в Иране, но любая эскалация в регионе грозит рисками перебоев поставок", – сказал старший портфельный управляющий 8VantEdge Стефано Грассо.

Что касается Казахстана, то, по мнению экспертов, доходы от продажи нефти в начале 2023 года снизиться не должны. Так, на прошлой неделе стало известно, что отгрузка сырой нефти Urals и казахстанской KEBCO из российских балтийских портов Приморск и Усть-Луга в этом месяце вырастет на 50% по сравнению с декабрем.

"По данным трейдеров и расчетам Reuters, около 70% январских поставок нефти из российских портов направлялось в Индию. Китай, который считается вторым по величине покупателем нефти марки Urals и KEBCO, в январе также увеличивает закупки нефти на физических рынках. Таким образом, наполнение бюджета Казахстана от продажи нефти не должно показать снижения в начале года", – считает Александр Потавин.



