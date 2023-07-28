Цены на нефть выросли из-за политики стран ОПЕК+

На этой неделе стоимость барреля нефти марки Brent преодолела отметку в 83 доллара на фоне того, что страны ОПЕК+ продолжают политику сокращения добычи "черного золота", сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 24 июля, баррель нефти марки Brent торговался по 82,74 доллара, увеличившись в цене во вторник до 83,64. В среду бочка нефти немного подешевела до 82,92 доллара, а в четверг ее цена составляла уже 83,42, хотя в пятницу она снизилась и стоила 83,22 доллара.

Фото: investing.com

Аналитики называют несколько причин роста нефтяных котировок.

Сокращают, чтобы увеличить

По мнению экспертов, большое влияние на увеличение стоимости "черного золота" оказало продолжение странами ОПЕК+ политики по сокращению уровня добычи нефти.

"Поддержку котировкам оказали намерения Саудовской Аравии сохранить пониженный уровень добычи в сентябре и сообщения из ОАЭ, что страны ОПЕК+ считают текущее сокращение добычи достаточным для балансировки рынка", – рассказал Zakon.kz директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

Согласен с ним и аналитик "Финам" Александр Потавин, считающий, что динамику цен на рынке нефти сегодня во многом определяют действия Саудовской Аравии, которая может легко открывать и закрывать свой нефтяной вентиль.

"Аналитики Bloomberg отмечают, что саудиты продлят в сентябре ограничения добычи на миллион баррелей в сутки, поскольку они хотят видеть цену нефти в 90 долларов за баррель, тогда как пока она торгуется только по 83 доллара", – сообщил аналитик.

По его словам, чтобы начать думать о возврате на рынок миллиона баррелей своей нефти, саудиты должны увидеть продолжительный рост до 90 долларов за баррель и, возможно, улучшение экономической ситуации в Китае.

Между тем отраслевая консалтинговая фирма FGE недавно сообщила, что Саудовская Аравия, напротив, может в сентябре увеличить производство на 500 тысяч баррелей в сутки, что приведет к снижению в два раза нынешнего добровольного сокращения добычи.

Если говорить о России, то, по расчетам Reuters, основанным на данных о переработке нефти, можно увидеть, что эта страна значительно увеличит отгрузку "черного золота" в сентябре. Это положит конец резкому сокращению экспорта в июне-августе, потому как пиковое техническое обслуживание НПЗ высвободит больше нефти для продаж на экспорт. Тем самым, по мнению Александра Потавина, это приведет к давлению на нефтяные цены в начале осени.

Ставки сделаны

Определенное давление на нефтяные котировки оказало повышение ставки ФРС.

"Фактором в пользу изменения цен стало повышение ставки ФРС США еще на 0,25 процента до 5,5 процента и Европейского центробанка с 4,25 до 4,50 процента. Однако в связи с тем, что эти повышения были ожидаемы рынками и уже учтены в ценах, сильной реакции в ценах на нефть не случилось", – констатировал Мурат Кастаев.

Говоря о ставке Федрезерва, Александр Потавин пояснил, что ее нынешний уровень стал максимальным с начала 2001 года. Следующее заседание регулятора будет проведено 19-20 сентября.

"Наиболее вероятным сценарием эксперты полагают сохранение ставки на прежнем уровне. Глава ФРС подтвердил, что снижения ставки в нынешнем году уже не предвидится. По его словам, экономике США, вероятно, придется пережить период замедления роста и ухудшения на рынке труда для того, чтобы инфляция достигла целевого показателя в два процента. Однако он добавил, что ФРС не ожидает наступления рецессии в США – это позитив для всех классов рискованных активов", – прокомментировал аналитик.

Александр Потавин также отметил, что Европейский Центробанк тоже повысил процентные ставки, но это не означает завершения политики ужесточения в еврозоне на фоне сохраняющейся высокой инфляции.

"Тема повышения ставок давно уже в рынке, но поскольку монетарные власти ведут себя осторожно, это не вызывает бурных ценовых движений на фондовых и сырьевых биржах", – сообщил он.

В свою очередь Мурат Кастаев отметил, что страхи рецессии снизились и мировая экономика реагирует на высокие ставки центробанков спокойнее, нежели ожидалось. По предварительным оценкам, экономика США, ставшая крупнейшей в мире, показала во 2-м квартале рост на 2,4% против ожидаемых 1,8%. То есть американская экономика оказалась устойчивой и адаптировалась к повышению ставок.

Откуда прибыли?

Повлияла на рынок энергоносителей и финансовая отчетность нескольких крупных нефтяных компаний, опубликованная в середине недели. Согласно отчетности таких нефтяных гигантов, как Total, Shell и Equinor, зафиксировано резкое снижение прибыли этих компаний из-за более низких цен на нефть.

"Рынки расценили эти новости так, что снижение прибыли означает уменьшение инвестиций в добычу, что через некоторое время приведет к удорожанию нефти. Пока из нефтяных мейджоров прогноз по прибыли превзошел только Chevron", – сказал Мурат Кастаев.

В то же время для рынка нефти важными стали новости из Китая, где местные власти планируют осуществить несколько поддерживающих мер для стимулирования экономики. Пока же на фоне слабых темпов роста экономики дешевая российская нефть, закупаемая Китаем, идет не на потребление, а в запасы. По словам Александра Потавина, КНР увеличила свои стратегические запасы нефти до самого высокого уровня за три года.

"Если в мае прирост составлял 1,77 млн баррелей в сутки, то в июле запасы росли на 2,1 млн баррелей в сутки. Поскольку Китай не раскрывает объемы нефти в стратегических и коммерческих запасах, их оценку можно сделать, вычтя количество переработанной сырой нефти из общего объема сырой нефти, доступной за счет импорта и внутреннего производства. Избыток, не использованный в переработке, направляется для хранения", – проинформировал аналитик.

К слову, определенное давление на нефтяные котировки оказали данные о запасах нефти в Штатах. По данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 0,6 млн баррелей и сейчас составляют 456,82 млн, в то время, как прогнозировалось их уменьшение на 2,35 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились на 0,79 млн баррелей до 217,6 млн, хотя по прогнозу они должны были уменьшиться на 1,68 млн баррелей.

Кроме того, запасы дистиллятов снизились на 0,25 млн баррелей до 117,949 млн, тогда как прогнозировалось их снижение на 0,3 млн баррелей. Добыча нефти в США уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки до 12,2 млн баррелей. По мнению Александра Потавина, эти данные можно оценить как умеренно позитивные для цен, поскольку суммарное сокращение запасов нефтепродуктов оказалось меньше ожиданий, хотя при этом объемы добычи нефти снижаются.

Никакого риска

В последнее время некоторые эксперты выражают озабоченность по поводу экспорта энергоносителей из-за ситуации в Черном море, где Россия обещала атаковать гражданские суда после выхода страны из зерновой сделки. Между тем Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев считает, что ситуация в Черноморском бассейне не несет больших рисков для экспорта казахстанской нефти. Он напомнил, что поставки отечественного сырья идут по трубопроводу Атырау – Самара, в том числе и в Европу.

По словам Александра Потавина, Астана постепенно старается экспортировать сырье по альтернативным маршрутам через каспийский порт Актау и далее Азербайджан. Однако этот путь дороже, так как он дольше и требует больше перевалок. Основные поставки углеводородов из Казахстана на международный рынок идут по-прежнему через Каспийский трубопроводный консорциум и черноморский терминал в Новороссийске. Так, в 2022 году через КТК прошло 80% казахстанской нефти. Что касается цен на "черное золото", то аналитик прогнозирует, что во второй половине года она будет торговаться на более высоких уровнях, чем в начале лета. Во второй половине года цены на нефть восстановят свои позиции и будут в диапазоне 78-86 долларов за баррель.

В свою очередь Мурат Кастаев считает, что для Казахстана нынешняя ситуация на рынке нефти благоприятная, цены почти достигли целевого уровня для государственного бюджета страны. При этой стоимость "черного золота" финансы страны будут оставаться стабильными и устойчивыми. По прогнозу эксперта, коридор цен составит 80-90 долларов в 3-м квартале и выше 90 долларов в 4-м квартале.

