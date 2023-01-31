Министров в Казахстане будут оценивать на открытость

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на заседании правительства 31 января 2023 года рассказал, что глав ведомств теперь будут оценивать на открытость населению, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МИОР, на заседании правительства от 9 августа 2022 года премьер-министром был дан ряд поручений в рамках встреч, которые своевременно исполнены.

"К примеру, разработан и включен в проект Методики оценки степени открытости государственных органов новый индикатор - "Встречи с населением". Теперь встречи министров с населением и их результаты будут оцениваться нашим ведомством. Также отмечаю, что в соответствии с требованиями указа постановлением правительства (от 31 декабря 2022 года №1135) утвержден график встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на 2023 год". Дархан Кыдырали

Вместе с тем министр озвучил ряд предложений:

Не ограничиваться встречами с населением в домах культур и площадках Службы центральных коммуникаций, а выезжать на проблемные участки, указанные в рамках обращений граждан в госорганы. Обеспечить частое анонсирование выездов министров в регионы не только на сайтах центральных исполнительных органов, но и на местном уровне, особенно в региональных СМИ и популярных пабликах и группах в мессенджерах. Наряду с министрами требуется обеспечить выезды в регионы вице-министров и председателей ведомств согласно требованиям указа.

Как заключил Дархан Кыдырали, утвержденный график регламентирует выезды министров, поэтому госорганам необходимо утвердить ведомственные планы по встречам вице-министров и председателей комитетов и отчитываться по каждой встрече в МИОР наряду со встречами министров.

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