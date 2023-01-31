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Граждане Украины могли производить до 100 кг наркотиков около Алматы

Украина Фото: polisia.kz
Граждане Украины могли производить в нарколаборатории до 100 кг наркотиков каждые две недели. В полиции рассказали корреспонденту Zakon.kz, что оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Ликвидированы две действующие лаборатории и одна полностью подготовленная к производству лаборатория, и склад с прекурсорами. Изъято 84 кг синтетики и порядка двух тонн прекурсоров.

Дом был полностью подготовлен для производства: стены и пол были обложены кафелем, установлена принудительная вентиляция, по периметру вывешены стеллажи для просушки, одна из комнат обшита фольгированным материалом.

Также были оборудованы морозильные камеры для хранения прекурсоров – химических веществ, из которых производятся наркотики, смонтирован химический реактор, который за один цикл производит до 50 кг смертоносного вещества.

Установлен склад прекурсоров, под который преступники оборудовали гараж в частном секторе города Алматы. Там нашли 22 емкости с химикатами, приготовленными для перевозки в нарколабораторию, общим объемом 700 литров.

Заведены уголовные дела по статьям 262 УК РК “Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней” и 297 УК РК “Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой”. Их могут лишить свободы до 20 лет с конфискацией имущества. 

22 декабря в полицию от егерей Карачингильского охотхозяйства поступила информация о подозрительных людях. Оказалось, что граждане Украины организовали две нарколаборатории.


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