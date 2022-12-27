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Законодательство РК

В Алматинской области граждане Украины организовали две нарколаборатории

иностранцы Фото: polisia.kz
22 декабря в полицию от егерей Карачингильского охотхозяйства поступила информация о подозрительных людях. Оказалось, что граждане Украины организовали две нарколаборатории, их задержали, сообщает Zakon.kz.

Полицейские прибыли на окраину села Балтабай. Недалеко от места проверки авто иностранцев обнаружили пакет черного цвета. Внутри него были прозрачные полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета, порошкообразного вида.

Установлены два адреса возможных нарколабораторий. На местах были задержаны еще шесть граждан Украины. Также на месте нашли лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества. Во время обыска изъято около 30 кг наркотического вещества “скорость”.


Проводится досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано по ст. 297, ч. 3 УК РК. Подозреваемых задержали. Дополнительно они сообщили о том, что планируют открыть третью лабораторию по производству запрещенных веществ.

27 октября в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию. Подозреваемого взяли под стражу. 

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Ирина Лукичева
Алматинская область
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