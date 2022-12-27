В Алматинской области граждане Украины организовали две нарколаборатории
Полицейские прибыли на окраину села Балтабай. Недалеко от места проверки авто иностранцев обнаружили пакет черного цвета. Внутри него были прозрачные полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета, порошкообразного вида.
Установлены два адреса возможных нарколабораторий. На местах были задержаны еще шесть граждан Украины. Также на месте нашли лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества. Во время обыска изъято около 30 кг наркотического вещества “скорость”.
Проводится досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано по ст. 297, ч. 3 УК РК. Подозреваемых задержали. Дополнительно они сообщили о том, что планируют открыть третью лабораторию по производству запрещенных веществ.
27 октября в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию. Подозреваемого взяли под стражу.