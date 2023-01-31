Работников сферы геодезии и картографии будут поощрять нагрудными знаками
"Поощрения являются формой стимулирования труда работников сферы геодезической и картографической деятельности",- говорится в документе.
Так, устанавливаются следующие виды поощрения:
- нагрудный знак "Құрметті геодезист";
- нагрудный знак "Құрметті картограф";
- нагрудный знак "Үздік геодезист";
- нагрудный знак "Үздік картограф".
Нагрудным знаком "Құрметті геодезист" награждаются работники сферы геодезии, внесшие личный вклад в развитие и за безупречный труд в сфере геодезической деятельности.
Нагрудным знаком "Құрметті картограф" награждаются работники сферы картографии, внесшие личный вклад в развитие и за безупречный труд в сфере картографической деятельности.
Нагрудными знаками "Құрметті геодезист" и "Құрметті картограф" награждаются работники сферы геодезии и картографии, имеющие стаж работы в сфере геодезической и картографической деятельности не менее 20 лет.
Нагрудным знаком "Үздік геодезист" награждаются работники сферы геодезии, за надлежащее и добросовестное выполнение должностных обязанностей в сфере геодезической деятельности.
Нагрудным знаком "Үздік картограф" награждаются работники сферы картографии, за надлежащее и добросовестное выполнение должностных обязанностей в сфере картографической деятельности.
Нагрудными знаками "Үздік геодезист" и "Үздік картограф" награждаются работники сферы геодезии и картографии, имеющие стаж работы в сфере геодезической и картографической деятельности не менее 5 лет.
Для рассмотрения предложений по награждению нагрудными знаками в Комитете будет создана комиссия, которую возглавит заместитель председателя Комитета.
Лицу, награжденному нагрудным знаком, выдается удостоверение. Повторное награждение одним и тем же нагрудным знаком не допускается.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 14 февраля.