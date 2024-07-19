Перечень национальных регистров создали в Казахстане
Фото: freepik
МЦРИАП подготовило проект приказа "Об утверждении перечня национальных регистров", сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень национальных регистров вошло 200 различных регистров и списков, в том числе:
- Регистр операторов технического осмотра автотранспортных средств.
- Регистр автомобильных дорог.
- Государственный регистр прав на объекты, охраняемые авторским правом.
- Регистр малоимущих граждан.
- Регистр лиц без гражданства.
- Регистр воздушных судов гражданской авиации.
- Регистр физических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.
- Регистр субъектов аккредитации.
- Государственный регистр специального подвижного состава.
- Регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги.
- Регистр кандидатов в усыновители и усыновителей.
- Регистр сельскохозяйственных животных.
- Регистр сельскохозяйственных товаропроизводителей.
- Регистр владельцев магазинов беспошлинной торговли.
- Регистр организаций начального и среднего образования.
- Регистр объектов образования.
- Регистр ветеринарных препаратов и кормовых добавок.
- Регистр владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и промышленных потребителей - владельцев сосудов, работающих под давлением, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа.
- Регистр ученых.
- Регистр космических объектов.
- Перечень гидротехнических сооружений
- Государственный электронный регистр гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.
- Регистр грантополучателей.
- Регистр результатов научной и научно-технической деятельности.
- Регистр физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.
- Регистр статических адресов сетей передачи данных.
- Государственный регистр лекарственных средств и медицинских изделий.
- Регистр культовых зданий (сооружений).
- Регистр трудовых мигрантов.
- Регистр добровольных пожарных и т.д.
В документе также указан домен регистра, наименование уполномоченного госоргана и информационной системы (базы данных).
Как поясняется, проект разработан в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 августа.
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