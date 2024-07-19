Перечень национальных регистров создали в Казахстане

МЦРИАП подготовило проект приказа "Об утверждении перечня национальных регистров", сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень национальных регистров вошло 200 различных регистров и списков, в том числе:

Регистр операторов технического осмотра автотранспортных средств. Регистр автомобильных дорог. Государственный регистр прав на объекты, охраняемые авторским правом. Регистр малоимущих граждан. Регистр лиц без гражданства. Регистр воздушных судов гражданской авиации. Регистр физических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением. Регистр субъектов аккредитации. Государственный регистр специального подвижного состава. Регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги. Регистр кандидатов в усыновители и усыновителей. Регистр сельскохозяйственных животных. Регистр сельскохозяйственных товаропроизводителей. Регистр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Регистр организаций начального и среднего образования. Регистр объектов образования. Регистр ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Регистр владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и промышленных потребителей - владельцев сосудов, работающих под давлением, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа. Регистр ученых. Регистр космических объектов. Перечень гидротехнических сооружений Государственный электронный регистр гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма. Регистр грантополучателей. Регистр результатов научной и научно-технической деятельности. Регистр физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Регистр статических адресов сетей передачи данных. Государственный регистр лекарственных средств и медицинских изделий. Регистр культовых зданий (сооружений). Регистр трудовых мигрантов. Регистр добровольных пожарных и т.д.

В документе также указан домен регистра, наименование уполномоченного госоргана и информационной системы (базы данных).

Как поясняется, проект разработан в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 августа.