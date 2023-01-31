Министр национальной экономики анонсировал повышение тарифов на комуслуги

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказал о планах по повышению тарифов на коммунальные услуги в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров отметил, что будет "определенное повышение".

"Это будет зависеть от конкретного субъекта монополии, конкретной организации, которая обслуживает, строит, энергоснабжает, водоснабжающая или теплоснабжающая. Будет зависеть от износа сетей. Например, Экибастузская ТЭЦ подавала заявку и просили повысить тариф на 107%. Мы на это пойти не можем. Скорее всего повышение будет раза в 4 меньше. Во-первых, Экибастузская ТЭЦ там сам владелец должен нести ответственность. Часть возьмет на себя бюджет, часть – жители, потому что здесь должен быть справедливый подход и плавный рост". Глава МНЭ

При этом он отметил, в разных регионах рост будет разным – где-то на 10, где-то на 25%.

Наибольший рост ожидается в Риддере и Экибастузе, так как там наиболее сильный износ системы.



"Когда мы согласуем рост тарифов (жители получат оплаты по обновленному тарифу – прим. ред.). Мы хотим сделать это очень плавно, чтобы к примеру, на тепло это было либо с 1 марта, либо с 1 апреля. Чтобы тот человек, который получил условно за март в апреле, в марте температура будет выше, соответственно, использование тепла будет меньше. Чтобы они испытали на себя только один месяц, условно, за март, или за полмесяца – апрель. И потом они дальше испытали только на следующий зимний период. Первый чек появиться в ноябре за октябрь, условно. Возможно это будет уже в апреле, когда жители почувствуют на себе". Алибек Куантыров

Ранее эксперты назвали факторы, влияющие на повышение стоимости коммунальных услуг.